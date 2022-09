El consistori es compromet a reubicar els felins del Solar dels Gats

Els més de 130 gats que malviuen al Solar dels Gats seran reubicats pròximament. Així ho ha explicat la tinenta d’alcaldessa i regidora de Benestar Animal, Marta Morell, aquest dijous en una visita a aquest terreny de 10.000 metres quadrats situat al carrer de Raimon Casellas. Un crit de desesperació de l’Associació Solar dels Gats va fer saltar les alarmes a les xarxes socials: l’ens demanava ajuda per al centenar de gats que malvivia entre tones d’escombraries i amiant.

A hores d’ara, l’Ajuntament valora tres possibles ubicacions per poder reubicar els animals. Zones que el departament municipal de Planejament està estudiant per determinar quin és l’espai més idoni.

“Al Solar també hi ha persones, i amiant”

La presidenta de l’Associació Solar dels Gats, Eva Fajas, ha celebrat la notícia: “hem passat molts nervis els últims mesos, sembla que les negociacions amb l’Ajuntament finalment tindran fruit”. Fajas, però, ha recordat que al solar també hi viuen persones i “si el terreny ha estat venut, aquestes persones sensesostre també mereixen una reubicació”, sosté. A banda, el terreny és un camp plagat de làmines d’amiant, una problemàtica que també haurà de ser resolta si es vol donar un nou ús al solar.

Ja s’havien reubicat altres animals

Els problemes d’insalubritat i malviure animal venen de lluny en aquest indret de la sortida sud de Sabadell. Hi havien viscut en condicions deplorables altres animals: 40 conills, 4 gossos i 100 gallines. L’any 2020 l’Ajuntament va decomissar aquests animals, que es van portar a santuaris o van ser adoptats per diverses llars. En aquell moment, també hi havia gats, però després d’algunes reunions amb diverses entitats es va consensuar que la millor opció era mantenir-los en aquest emplaçament però esterilitzar-los per evitar un creixement desmesurat de la colònia de felins. A dia d’avui, s’ha esterilitzat una seixantena de gats, aproximadament la meitat dels que es preveu que encara hi ha al solar.