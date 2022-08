El Solar dels Gats: la confluència del malviure, la insalubritat i l’amiant

10.000 metres quadrats de terreny abandonat, més de 130 gats, almenys cinc persones sense llar, tones de porqueria i centenars de plaques d’amiant. L’anomenat Solar dels Gats, al carrer de Raimon Casellas, s’ha convertit en un punt negre de la ciutat: una confluència de massa problemes que, actualment, encara no tenen una solució sòlida damunt de la taula.

Un equip de redactors del Diari de Sabadell, ha pogut constatar en primera persona que a l’interior d’aquesta illa, a tocar de la sortida sud del municipi, és impossible fer una passa sense topar-se amb una ventrada de gats, una muntanya de residus o peces d’uralita.

Una entitat vetlla pels gats

Fa un any i mig un grup de voluntaris va decidir prendre cura dels gats que malvivien en aquest espai; des d’aquest febrer, però, que van constituir-se com a entitat, registrada sota el nom Associació Solar dels Gats. Així ho indica Eva Fajas, la presidenta, que afegeix que “vam fer-ho perquè era l’única manera de fer pressió i d’arribar a les institucions pertinents”.

Els voluntaris normalment s’apropen al solar cada dimarts, dijous i diumenge a reposar el menjar i l’aigua dels gats. Malgrat tot, “aquest mes estem venint cada dia a netejar els ulls dels gats i a posar-los gotes”. En el darrer zel hi ha hagut 18 ventrades, d’entre 4 i 5 gats cadascuna, i els gats recent nascuts requereixen una atenció especial, afegeix. “La població de gats augmenta, però n’hi ha molts que s’acaben morint per les condicions d’insalubritat del solar”, lamenta la presidenta de l’entitat.

“Gastem 250 kg de pinso i 600 llaunes al mes”

Els darrers registres indiquen que al solar hi ha més de 130 gats, alguns que s’han pogut esterilitzar i d’altres que no. Segons les xifres proporcionades per l’Associació Solar dels Gats, es gasten 250 quilos de pinso i 600 llaunes al mes per alimentar als felins. L’entitat, després de consultar l’ONG FAADA (Fundació per a l’Assessorament i la Defensa dels Animals), va decretar que la millor opció per a solucionar el problema dels gats era fer una reubicació. “Netejar i adaptar l’espai suposa una despesa milionària; encara més inviable tenint en compte que el solar és privat”, assegura Eva Fajas. Per aquest motiu, reubicar els gats a un altre espai seria, segons l’ens, la forma més digne i econòmica per a proporcionar una bona qualitat de vida al centenar de felins del solar.

Segons el relat d’un dels voluntaris, tot fa pensar que l’inici d’aquesta comunitat de gats va començar amb una parella de gats que va portar al solar una de les persones sensesostre que hi viu. De fet, fa uns mesos, a l’individu se li van decomissar desenes de conills i gallines que tenia vivint a l’espai en condicions deplorables.

Més problemes: l’amiant

El solar és un camp plagat de làmines d’uralita. N’hi ha centenars. Una gran preocupació per a l’entitat, que tem que l’exposició durant tants anys a aquestes plaques d’amiant hagi perjudicat la salut de les persones sense llar, dels gats i, fins i tot, de l’entorn més proper al solar. A més, al terreny hi ha muntanyes infinites d’escombreries: “quan plou o fa molta calor tota la toxicitat d’aquests residus s’enlaire i resulta extremadament perjudicial”, narra un dels voluntaris.