Una nova llar per als gats del solar. L’Ajuntament ha anunciat en les últimes hores que està adequant un espai per reubicar de manera provisional la colònia de gats ferals que fins ara vivien al solar del carrer de Raimon Casellas. De moment, però, fonts municipals eviten donar detalls d’on s’ubicarà concretament el nou espai.

L’emplaçament, a Sabadell, acollirà un centenar de gats de manera provisional. Allà hi romandran en gàbies de desorientació fins a la seva ubicació definitiva a la gatera municipal, un espai sobre el qual s’està treballant per finalitzar el projecte de forma definitiva.

Moltes gràcies a tots i totes que ens ajudeu a acabar amb aquesta situació 👏🏻Voluntari/es, twittrs i periodiste/as, sense vosaltres no hauríem aconseguit la repercussió d’ahir! Però la nostre lluita NO acabarà fins que els gats hagin sortit del solar, i de moment encara hi són! — El Solar dels Gats (@elsolardelsgats) January 18, 2023

La presidenta de l’Associació Solar dels Gats, Eva Fajas, ha valorat positivament els canvis anunciats en les últimes hores. “El solar està bé, s’adapta i té possibilitats”, ha expressat, destacant que la nova ubicació disposa dels serveis suficients perquè els felins millorin la seva situació actual.

A més, Fajas espera que el trasllat es pugui efectuar de forma “imminent”, en un procés que, assegura, no serà fàcil. A més, ha demanat que es treballi coordinadament entre les diferents parts implicades per acabar el procés en el menor temps possible.

Una situació insostenible

En els últims dies, la situació s’havia tornat insostenible. La pròpia Fajas va lamentar en una entrevista al Diari de Sabadell que “moren felins quasi cada dia”. L’entitat, que feia dies que havia fet crides desesperades de suport a les xarxes socials, assegurava que la situació és “duríssima emocionalment” i que els voluntaris i voluntàries ja no hi poden destinar més hores.

En una roda de premsa del passat 8 de setembre de 2022, l’Ajuntament ja va exposar el seu compromís per elaborar un pla per reubicar els felins d’emplaçament i garantir-los un futur lluny de la insalubritat. Una notícia que l’associació Solar dels Gats va rebre amb reticència: “Vam veure que, passats quasi cinc mesos, encara no s’havia fet res”, conclou la presidenta de l’entitat.

Esterilitzacions, gallines i conills

Segons defensa l’Ajuntament en un comunicat, ja s’havien pres diverses mesures per millorar les condicions de vida dels animals que es trobaven en aquest espai. Fa uns mesos van esterilitzar-se una quarantena de gats i fa tres anys es van atendre i traslladar altres animals que vivien abans al solar, com un centenar de gallines i desenes de conills que malcriava una persona sense llar que vivia al solar.