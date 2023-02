Nou rècord d’abandonament d’animals a Sabadell: “Les gàbies del refugi estan plenes”

Més abandonament, menys adopció. Sabadell va tancar l’any 2022 amb 947 nous gats i gossos abandonats (o perduts). O el que és el mateix, dos animals es queden al carrer cada dia a la nostra ciutat. La balança continua sent negativa: a les instal·lacions de la Lliga Protectora continuen entrant més animals dels que troben casa (772 adopcions o recuperacions). I les xifres d’abandonament a Sabadell baten un nou rècord dels últims cinc anys. “És l’any amb més animals al refugi”, apunta Claudia Matheja, responsable de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell.

En concret, l’arribada de nous animals al refugi ha crescut un 5,9% respecte el 2021. Les adopcions, però, són lleugerament inferiors: han trobat una nova llar 772 animals. La mateixa xifra que durant l’any de la pandèmia. Si ho comparem amb el 2021, han caigut un 1,5% les sortides. Al refugi també van morir 155 gats i gossos, un 6,2% més que l’any anterior. “El 2022 va tancar amb vint animals més dels que vivien al refugi el gener”, apunta Matheja.

Gats o gossos?

Han arribat a protectora 412 gossos i 524 gats. I han trobat una nova llar 227 i 309, respectivament. Els que pitjor parats han sortit després de la pandèmia han estat els gats: “Fa dos anys que pugen les entrades de felins a les nostres instal·lacions. I aquest 2022 encara s’ha disparat més”. Segons la responsable del refugi, les adopcions de felins funcionen si són cadells o dòcils. Però al refugi ara viuen alguns gats adults que no estan acostumats al tracte amb les persones i “és difícil trobar adoptants”, lamenta Matheja.

Quins gossos ho tenen més difícil? Els gossos que ja són geriàtrics, els de mida gran, amb dificultats de comportament o problemes de salut i els gossos potencialment perillosos. “Estan totes les gàbies plenes, costa que surtin aquests gossos. Tenim massa habitants de llarga durada”. Enguany, però, s’ha estimulat tímidament l’adopció de gossos perquè a la protectora van arribar algunes ventrades de cadells a les instal·lacions, que són “fàcilment” adoptables.

Acollides pel fred

El refugi ha tornat a posar en marxa aquest hivern una campanya per a promocionar l’acollida per fred temporal dels animals que més ho necessiten, i busquen cases perquè els animals puguin viure l’escalf d’una llar, almenys, durant un parell de setmanes. “Estem molt satisfets amb la campanya d’aquest any. Està funcionant”, assegura la responsable de la gossera. En concret, s’han acollit 11 gats i 14 gossos que podran descuidar-se de dormir pràcticament a la intempèrie durant uns dies. Aquesta campanya és una oportunitat, també, perquè les famílies coneguin millor els animals que viuen al refugi. I, en molts casos, els hi donen una oportunitat.

“Dos gossos es quedaran de forma definitiva a casa de la seva nova família, però hi ha d’altres amb opcions”, sosté Matheja. Les persones interessades a acollir un animal poden visitar el refugi durant les tardes de dilluns a divendres, de 15h fins a les 17.30 h. Els caps de setmana, aquest espai estarà obert al públic de 10.30 h a 13.30 h. De fet, el Pau i l’Ari van acollir una gosseta de 14 anys durant els mesos de confinament per donar una millor atenció a l’animal. I sostenen que l’experiència va ser enriquidora. “No la vam poder adoptar perquè els nostres horaris ho fan impossible. Però de seguida es va adaptar a nosaltres”, recorda.

Una altra de les campanyes que impulsen des de la protectora i que més èxit té són les sortides setmanals de gats i gossos al Parc de Catalunya, la difusió a través de les xarxes socials de fotografies i vídeos dels animals i els vídeos en directe. Ara bé, els que ho tenen realment complicat són els animals més grans, els que pateixen malalties o els gossos catalogats com a potencialment perillosos.

Unes 12.000 mascotes a Sabadell

Als registres de Sabadell consten pràcticament 12.000 animals. El que significaria que el 5,5% de la població sabadellenca té un animal de companyia. L’Ajuntament només té censats els gats, gossos i fures de la ciutat. Però no els conills, ocells, peixos, hàmsters, tortugues i altres animals. En concret, al cens hi ha inscrits 11.981 animals: 10.807 gossos, 1.165 gats i 9 fures. És obligatori que aquests animals constin als registres municipals. Ara bé, fonts de l’Ajuntament de Sabadell matisen que “molts propietaris no donen de baixa els seus animals” un cop ja han mort.

Des de la posada en marxa de l’Oficina Centralitzada d’Expedients Sancionadors s’han tancat més de 70 expedients sancionadors relacionats amb el benestar animal i el civisme. La majoria dels casos (66%) estan relacionats amb la tinença de gossos de raça potencialment perillosos. D’altra banda, un 27% dels expedients són incoats per maltractament animal i abandonament. I un 7%, per no recollir defecacions o deixar-los deslligats on no està permès.