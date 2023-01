La protectora d’animals busca cases d’acollida: “Passen fred a la intempèrie”

“Fa molt de fred. De dia es mullen i ho passen fatal. I aquestes temperatures afecta molt la salut dels gats i gossos”, explica Clàudia Matheja, responsable de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. El refugi ha posat en marxa una campanya per promocionar l’acollida temporal dels animals que més ho necessiten, i busquen cases d’acollida perquè els animals puguin viure l’escalf d’una llar.

Segons les previsions, hi haurà mínimes per sota dels zero graus centígrads. De fet, hi ha risc de nevada a Sabadell. “Necessiten una llar, un lloc més còmode i més càlid”, sosté Matheja. I és que els animals dormen a sobre de palets de fusta o caixes de plàstic, a la intempèrie. “Ho passen força malament”, apunta Matheja.

En aquest sentit, des de la protectora d’animals estan impulsant l’acollida de gossos grans, amb problemes d’artrosis i altres malalties i també de gossos considerats potencialment perillosos (PPP) amb bona conducta i que ja estan grans. En aquest darrer cas, es requereix que la persona que faci l’acollida disposi de la llicència per a passejar aquests gossos. També es donen en acollida gats “tímids” que necessiten “famílies amb experiència”.

Com es pot acollir?

Les persones interessades a acollir un animal poden visitar el refugi durant les tardes de dilluns a divendres, de 15h fins a les 17.30 h. Els caps de setmana, aquest espai estarà obert al públic de 10.30 h a 13.30 h. Els responsables s’encarreguen de buscar un animal que sigui “apropiat” al perfil de la família. Es decideix en funció de si hi ha nens a casa, l’espai disponible, si conviurà o no amb altres gossos, entre d’altres. Les acollides han de ser d’un mínim de dues setmanes.

Matheja sosté que aquestes campanyes no només beneficien els gossos temporalment. Segons la responsable del refugi, en molts casos els gossos acaben sent adoptats de forma definitiva. “La gent s’adona que són bons, fan vincle i els hi donen una oportunitat”, expressa. En el cas que no es pugui quedar, la informació que reporten les famílies d’acollida són útils a l’hora de buscar adoptants: com es comporten a casa, les reaccions… El que resulta més complicat per al refugi és trobar la llar més adequada.