Quatre animals al dia sense família a Sabadell

Grans, petits i de totes les races. Aquest estiu, cada dia han entrat al refugi quatre animals de mitjana: la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell ha acollit 233 gats i gossos, 117 al mes de juny i 116 al juliol. “Arriben molts particulars a deixar els seus gossets. Mai s’havia donat un cas així”, explica Claudia Matheja, responsable del refugi. “És un efecte directe de la pandèmia, ara que s’han acabat les restriccions, no saben què fer amb els animals”, afegeix.

Molts són gossos de raça, d’entre un i dos anys. Ja no només s’abandonen els catalogats com a potencialment perillosos, ara arriben pastors alemanys, bretons i de moltes altres races. Per segon estiu consecutiu, els abandonaments i entrades a la protectora superen el llindar dels cent animals mensuals. “Són xifres molt altes”.

Cada dia entren nous animals a les instal·lacions. Voluntaris i treballadors del refugi s’ho troben cada dia: gossos sense identificació, abandonats al carrer o famílies que volen deixar els seus animals a la protectora. I arriben tant de la mà de particulars o Progat com els localitzats al carrer. “Estem desbordats, al límit. Hem de dir que no als propietaris que ens volen deixar els seus animals”, destaca Matheja.

Costa més que se’ls hi obri les portes d’una nova llar: aquest estiu un centenar de gats i gossos han trobat nova família. Més gats (52) que gossos (49). Si ho comparem amb dades de l’any anterior, però, aquest estiu s’han adoptat més gossos (+58%) i menys gats (-33,3%).

Així i tot, les previsions són que els pròxims mesos s’adoptin algunes ventrades de gats que ara tenen entre una o dues setmanes: “No els podem donar en adopció fins que no facin els dos mesos”, apunten. No tots els animals ho tenen fàcil per a trobar família: els cadells de gos o gat són els més buscats i ràpidament surten de la protectora. Però els més grans o malalts, els gossos de raça catalogada com potencialment perillosa o els que presenten dificultats de comportament són els que més temps passen entre reixes.

Més gossos, menys gats

L’abandonament de gossos i la seva arribada a la protectora s’ha incrementat un 17% fins al juliol del 2022 si ho comparem amb el mateix període de l’any passat. Fins al mes passat, la protectora acollia 37 cans més que el 2021. En canvi, l’arribada massiva de gats s’ha estabilitzat respecte a l’any 2021 i, des de principi d’any, s’han registrat un 56% menys d’entades.

En total, són 579 animals els que han arribat aquest 2022 a les instal·lacions de la carretera de Caldes i busquen una nova oportunitat. I, fins ara, s’han formalitzat 279 adopcions al refugi de Sabadell i 117 animals s’han retornat a les seves famílies. És a dir: les sortides representen el 70% de les entrades al refugi. El 30% restant encara espera entre reixes.