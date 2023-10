Llums i ombres: que implica la nova llei de benestar animal?

El setembre passat va entrar en vigor la llei de benestar animal, una normativa que estableix una sèrie de drets per a ells, però també d’obligacions per a les persones que en tenen. El nou decret impulsat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 regula la relació amb els gossos, però també amb els gats i altres animals de companyia.

L‘objectiu d’aquesta reforma és abolir i conscienciar sobre el maltractament i l’abandonament dels animals. També vol fomentar l’adopció i la tinença responsable d’animals domèstics. Segons xifres presentades pel Ministeri de Drets Socials, aproximadament 300.000 animals s’abandonen cada any a l’Estat. Sabadell va tancar l’any 2022 amb 947 nous gats i gossos abandonats (o perduts). És un rècord que no s’havia vist fins ara. “Hi ha punts d’aquesta regulació que estan bé, com ara l’esterilització de tots els gats o que la regulació de criadors, que no puguin ser particulars”, exposa la veterinària Irene García Luque.

El que no veu amb bons ulls –com altres professionals que s’han manifestat al respecte– és la necessitat que els propietaris dels gossos potencialment perillosos (GPP) hagin de passar un test. “S’hauria de jutjar de forma individual, cas per cas, no col·lectiva. La majoria dels considerats GPP són completament inofensius”, apunta. De fet, els GPP ocupen una gran part dels patis de la protectora d’animals de Sabadell. “Adoptar-los requereix un major esforç i, la gent, s’estima més optar per altres races” ha explicat en nombroses ocasions la responsable del refugi, Claudia Matheja, que tampoc està d’acord amb l’etiqueta de potencialment perillosos. “Un pastor alemany que no és GPP però que té problemes de socialització també se’l hauria de tractar com a tal”, sosté García. Tampoc veu necessari l’assegurança en el cas de races petites: “Un chiuaua, quina assegurança ha de tenir?”.

Les novetats de la llei

1. A casa

Un dels grans punts que preveu el reglament és que els animals de companyia no podran estar sense supervisió més de tres dies consecutius, menys en el cas dels gossos, on el termini es redueix a un dia. A més, tampoc es permetrà que els gossos o els gats estiguin de manera sostinguda en patis tancats, terrasses o balcons. També es limitarà a cinc el nombre d’animals domèstics que un pot tenir, llevat que disposi d’una autorització municipal.

2. A l’exterior

Els propietaris d’animals domèstics també hauran d’adquirir nous hàbits a l’hora de treure la mascota a l’exterior. A partir d’ara no es podran deixar dins de vehicles tancats ni lligats a les portes d’un comerç. A més, la llei preveu que s’haurà d’evitar que “els animals dipositin els excrements i l’orina en zones de pas com façanes, portes o entrades a establiments”. També hauran de “retirar-los” o “netejar-los amb productes biodegradables”.

3. Fi a la venda i exposició a botigues

Un altre dels grans canvis és que ja no es permetrà vendre gats, gossos ni fures a les botigues d’animals; ni tampoc la seva exhibició i exposició al públic amb finalitats comercials. A més, només podran criar aquests animals domèstics els professionals registrats, i serà obligatori que els venguin amb el xip identificatiu incorporat. En el cas dels gats també hauran d’estar esterilitzats, a excepció d’aquells que siguin inscrits com a reproductors.

4. Sacrificis zero

A Catalunya, molts dels apartats que estableix la nova normativa ja s’aplicaven des de feia temps. És el cas de la prohibició de sacrificar animals si no és per motius sanitaris o eutanàsics; o el veto als animals salvatges als circs, on només es podran fer números amb animals domèstics. El nou marc preveu acabar amb la utilització d’animals en activitats i espectacles en què puguin acabar ferits o morts, com les baralles de galls i el tir al colom.

5 – Una formació

Aquest és un punt de la llei encara no ha entrat en vigor. Serà gratuïta i amb validesa indefinida, però encara no se sap en què consistirà perquè està pendent del reglament. El fet que encara no s’hagi format el nou govern espanyol fa que no s’hagi pogut aprovar el reglament que estableix la llei, pel que la seva entrada en vigor s’ha retardat. Mitjançant aquesta formació, es pretén que el propietari de la mascota desenvolupi uns coneixements bàsics “en el maneig, cura i tinença d’animals”.

6 – Sancions més dures pel maltractament

Entre les novetats d’aquesta nova llei, s’inclou també l’enduriment de les sancions per maltractament animal, que se sancionarà des del 500 euros als 200.000, en el cas que el delicte sigui considerat de màxima gravetat. A banda, en el decret també s’incorpora una reforma del Codi Penal que endureix les penes als maltractadors d’animals i estableix nous agreujants dins del diferents delictes.

Què n’opinen els sabadellencs?

El nou decret del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ha tingut una rebuda descafeïnada entre les persones que tenen mascotes. Si bé és cert que algunes mesures –com les que fan referència a l’enduriment de les penes per maltractament o a l’abandonament animal– han tingut una acollida molt positiva i esperada, d’altres punts de la llei, com l’exclusió dels gossos de caça de les mesures o la prohibició de lligar els gossos davant d’una botiga, han despertat les crítiques de gran part de la comunitat de persones que tenen alguna mascota en propietat.

“S’han oblidat dels gossos de caça i de la tauromàquia”

L’Agustí no acaba de veure amb bons ulls l’arribada d’aquesta llei, ja que “té moltes deficiències i mancances”, lamenta. Segons el seu parer, la normativa s’ha deixat “punts fonamentals”. “Els gossos de caça són una de les races més maltractades que hi ha i sembla que se n’hagin oblidat; i, per altra banda, la llei no fa cap referència a la tauromàquia”, diu el veí de Sabadell, que afegeix que “en definitiva, no és una llei gaire complerta”. Sobre la prohibició de deixar lligats els gossos davant d’una botiga, l’Agustí opina que “és una ximpleria i és un decret d’aquells que només fa que complicar les coses”. Avaluades les millores que hauria d’incloure la llei, el sabadellenc reconeix que li sembla bé que es penalitzi aquells propietaris que deixen massa hores sols els animals. “Fins ara es tancaven gossos als cotxes o es deixaven abandonats més de 24 hores. Això s’ha acabat”, celebra.

“Tinc un galgo. És gos de caça i queda exclòs de la llei”

“És una llei que té les seves contradiccions”. El Xavi lamenta que el seu gos, un galgo, “queda totalment exclòs d’aquesta llei”. “Tenen els gossos de caça abandonats”, afegeix. El sabadellenc sí que veu amb bons ulls les normatives que tenen relació amb la comunitat ciutadana: “Els excrements i els orins són un problema, i em sembla perfecte que es posin seriosos per penalitzar els propietaris incívics de gossos”. Ara bé, per al Xavi, aquesta és una llei que “li falta encara molt i molt contingut”. La temàtica de les assegurances, que també constarà com una obligació en el futur, tal com s’inclou en la llei, “genera una mica de confusió”, admet el veí de Sabadell. “Si tens un gos de més de 15 kg, jo crec que per seguretat cal assegurar-lo: pot sortir corrents i accidentalment donar un cop a un infant o una persona gran”, conclou el Xavi.

“No pots ni entrar a la farmàcia a comprar un medicament”

“S’han passat una mica amb aquesta normativa”, assegura l’Antonio. El veí de Sabadell carrega amb duresa contra la prohibició de deixar els gossos lligats davant d’un establiment: “Si vols entrar en una farmàcia a comprar un medicament, per exemple, no pots fer-ho”. L’Antonio entén que “entrar en un supermercat amb un gos, per exemple, on hi ha aliments, pot arribar a molestar algunes persones”. Ara bé, “no veig el problema que hi ha en entrar en un establiment com una farmàcia”, afegeix. Sap extreure de la llei també apartats positius, com l’enduriment de les penes a les persones que maltracten animals. De fet, “passaria de les multes i fins i tot en alguns casos dictaria presó als maltractadors”, etziba. “Els animals són com persones, i hem de pensar que les coses que ens afecten a nosaltres també els afecta a ells”. “Si algú no ho pot entendre, que no tingui animals”, conclou.