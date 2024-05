La Trinitat celebra 90 anys amb esperit fort

Diu la tradició cristiana que sant Pere té les claus del Cel, i a la parròquia de la Santíssima Trinitat, a la part baixa de la Rambla, esperen que el pròxim 29 de juny, dia de sant Pere, el Bisbat de Terrassa els obri les portes a una nova etapa: la que engegui un nou rector destinat específicament en aquesta església. Eguany se celebrarà el 90è aniversari des que es va convertir la Tinència de la Santíssima Trinitat en parròquia, però ja fa més d’un any que no té rector.

“La falta de mossens d’avui fa que no tinguem rector. Tenim un administrador parroquial que és el rector de Sant Fèlix, mossèn Francesc Xavier Farrés Lúcia, que també administra la parròquia de Gràcia”, comenten membres de la comissió organitzadora dels 90 anys de la parròquia. Farrés és al càrrec en substitució del mossèn Carles Cahuana Bartra, fill de Sabadell i conegut per ser el mossèn que oficia ‘La Missa’, el programa de La 2 en què cada diumenge porta la pregària a la petita pantalla. Actualment, l’ofici de les misses l’alternen el mossèn Blai Blanquer i el pare Manel.

La parròquia arriba als 90 anys impulsada per les obres de reforma i millora que s’han anat fent en els últims anys. Les actuacions han permès renovar el cablejat elèctric i la calefacció, substituir el terra de la nau central, recuperar vitralls i pintar parets. També s’han resolt problemes d’humitat. Tot, sufragat amb col·lectes entre els feligresos, ajudes del bisbat i un grup de benefactors.

Activitats pel 90è aniversari

Per celebrar les nou dècades de vida, les diferents comissions de la parròquia estan organitzant múltiples activitats. Ja n’hi ha algunes previstes i totes s’aniran comunicant a mesura que s’acosti el dia. L’esdeveniment més pròxim serà dimecres 22 de maig, amb la projecció de la pel·lícula El milagro de la Madre Teresa als cinemes Imperial. També dimecres, 12 de juny, el mossèn Joan Torra Bitlloch impartirà la conferència El silenci de Déu i el Déu silenciat, a les 20 h a la parròquia.

La música també estarà present en la celebració, precisament coincidint amb la Festa Major de Sabadell: dissabte 7 de setembre està previst que es faci un concert d’orgue a càrrec del sabadellenc Josep Soler, l’organista de la basílica de Sant Pere del Vaticà. El mes d’octubre, encara amb la data per confirmar, s’ha convidat l’anterior pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, perquè faci una conferència. Soler va viure a Sabadell dels 5 als 17 anys.

Amb aquestes activitats, la parròquia vol continuar la seva tasca religiosa i social i encaminar el camí del centenari, que serà el 2034. Els membres de la comissió comparteixen que “som una parròquia viva, amb una feligresia constant, però el problema és que aquesta no té relleu”. La realitat és que els joves van més a Sant Fèlix, on hi ha un grup juvenil més arrelat. Tot i això, creuen que l’església està “en bona disposició d’arribar al centenari” i continuaran fent activitats per mantenir-la viva. D’entrada, el 26 de maig celebraran la Santíssima Trinitat; a final de mes també està previst un concert de la coral de la parròquia, la Iubilo; i, per tercer any consecutiu, la celebració de Corpus permetrà gaudir de l’ou com balla i les catifes de flors, aquest cop, dissabte 1 i diumenge 2 de juny.

De la Misericòrdia a la Santíssima Trinitat

La primera església que hi va haver al solar del carrer de Zurbano, 2, va ser la de la Misericòrdia, acabada de construir el 1873 pel mestre d’obres Ramon Estany i Rosés. L’espai l’havia cedit el mossèn Vicenç Salt. El 1905, l’església de la Misericòrdia va passar a ser la tinència de la Santíssima Trinitat, fins que el 1934 va obtenir el títol de parròquia, motiu pel qual ara se’n celebren 90 anys. Però l’església va ser cremada el 19 de juliol de 1936 i posteriorment enderrocada. Entre 1944 i 1948 es va construir la nova església de la Santíssima Trinitat, signada per l’arquitecte Lluís Bonet i Garí. En diferents períodes, anys més tard, s’han fet diverses actuacions de manteniment i restauració.