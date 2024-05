Vuit persones han estat detingudes entre el nou i el dotze de maig a l’Hospitalet de Llobregat acusades de formar part d’una banda dedicada a robar coure a empreses d’arreu de Catalunya, algunes de les quals al Vallès Occidental.

La policia catalana apunta que el grup estava format per vuit persones i que el movia per bona part del país. Li atribueix robatoris comesos entre el 18 d’abril i el 5 de maig a localitats de la comarca com Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès, Polinyà, Terrassa i Rubí. També n’haurien protagonitzat a la Selva del Camp, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet, Barcelona, Constantí, Esparreguera, Santa Oliva, Olesa de Montserrat, Mollet del Vallès, Canovelles, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern i Granollers.

Entre les vuit persones, dues de les quals menors d’edat, acumulen una vuitantena d’antecedents per delictes contra el patrimoni. En el cas de les detencions actuals els Mossos els atribueixen dinou robatoris amb força, dos delictes de furt i pertinença a grup criminal.

La policia calcula que el valor dels objectes sostrets en aquests cops ascendeix a 185.816 euros i que van causar danys per valor de 6.100 euros.

La investigació continua oberta i els Mossos consideren que podrien estar implicats en més robatoris.