Així és la Raquel Giménez, la jove menor d'edat amb la millor nota a la selectivitat 2025

La Raquel Giménez encara es troba en fase d'assimilació. En les últimes hores està paint el fet de ser una de les tres estudiants que han tret millor nota a la selectivitat d'aquest any a Catalunya. Fita compartida amb la Berta Garcia, alumna de l’Institut de Vilanova del Vallès, i la Catalina Goytisolo, del Col·legi Canigó de Barcelona.

Les trucades des que es va fer pública la notícia no han cessat. Familiars i amics volen facilitar-la per l'èxit. Alhora, també sona el telèfon pels mitjans de comunicació, que després de conèixer la identitat d'una de les alumnes més brillants del país no hem trigat a contactar amb ella. "No m'ho esperava. Estic molt contenta, la veritat. Tenia bones sensacions, però no fins a aquest punt", diu.

24 hores frenètiques

La confirmació va arribar a través d'una trucada del Departament d'Universitats i Recerca. "El dia va ser una mica atabalant, però tothom estava molt feliç. Sabien que m'havia anat bé, tot i que tampoc s'esperaven això", explica sobre la reacció a casa. L'alegria és compartida a Vacarisses i a l'Escola La Vall de Bellaterra, on l'han format per assolir aquest excel·lent currículum acadèmic.

La vallesana ja engreixa la llista d'aquells estudiants que any rere any es distingeixen per qualificacions excepcionals. "No et sé dir la xifra exacta del global, és un tretze llarg. M'ho vaig mirar al matí de pressa i no ho he apuntat a la llibreta de notes", confessa rient. En realitat, el 9,9 de la part general de les PAU replica de manera gairebé exacta la seva trajectòria prèvia al centre privat situat a la carretera de Sabadell i a pocs metres del Cercle. "Al Batxillerat em va quedar una mitjana de 9,89", repassa.

Quin és el seu secret?

El secret de l'exitosa recepta, diu, és l'esforç i el treball constant. Cada dia posar-s'hi una estona. Ingredients que, per altra banda, no són cap novetat. "De mica en mica i no deixar-ho per última hora", diu sobre la fórmula emprada, traient-se importància. "Si estudies tot el curs, la selectivitat és només tornar-ho a mirar tot i ja està", avisa per a aquells que s'hi enfrontaran en els pròxims cursos.

La Raquel encara té disset anys. "Al setembre ja seré major d'edat", detalla. Ho podrà celebrar ja com a universitària. L'objectiu (que segur que complirà, no cal ser matemàtic) és entrar al grau de Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra. L'any passat, la nota d'accés estava una mica per sobre de l'onze i mig. Un fet que dona tranquil·litat a la jove. "És el que més m'agrada. Una opció creativa. Sempre m'ha interessat el tema darrere les càmeres. La direcció, la producció, la realització i el guió. És un interès que sempre he tingut i ara ho puc materialitzar". En els últims temps, ja ha recollit alguns premis per la seva habilitat literària. Capacitats artístiques i humanístiques que ara ampliarà a la 'uni'.

Qui sap si en el futur li haurem de tornar a trucar perquè ha dirigit alguna pel·lícula digna d'un Oscar. Ara per ara, no té preferències concretes ni cap referent. "Miro una mica de tot", adverteix sobre els seus gustos en el sector audiovisual. De moment, tocarà viure un estiu de calma i tranquil·litat. "En tinc ganes, la veritat. Una mica de relax", admet. En les pròximes setmanes desconnectarà amb les amigues per Vacarisses. Està preparada perquè aquests dies tothom li recordi la nota de la 'sele'. Sortir al carrer serà la primera prova de la seva popularitat.