Mor el conductor d'un totterreny en un accident a la C-58

Els Mossos han obert una investigació per conèixer les causes del fatal succés

El Servei Català de Trànsit ha informat dimecres que durant el matí s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 33,9 de la C-58 a Vacarisses. Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut una sortida de via d’un totterreny. A conseqüència d’això, n’ha mort el conductor. Es tracta de M.A.M., un home de 72 anys i veí de Vacarisses.

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís poc abans de tres quarts de dotze del migdia. Arran del sinistre, s’han activat cinc patrulles de la policia catalana, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Desafortunadament, no s'ha pogut fer res per evitar el fatal desenllaç.