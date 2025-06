La consellera Olga Pané assegura que encara no hi ha calendari després d'una sèrie d'entrebancs burocràtics

La visita de la consellera de Salut, Olga Pané, al Parc Taulí va servir per obrir diferents carpetes en matèria sanitària a casa nostra. Una de les notícies més destacades que va deixar l'acte és que el departament es mostra disposat a jugar un paper clau en el desbloqueig del litigi de la Caserna per posar-hi les consultes externes de l'hospital. En clau sabadellenca també es va confirmar la inversió de 14 milions d'euros per ampliar i modernitzar les Urgències de l'equipament.

La trobada amb els mitjans, però, va permetre també treure la pols a un dels projectes encallats a la nostra comarca: el futur hospital Ernest Lluch. Un espai que els alcaldes vallesans demanen amb urgència per pal·liar el dèficit actual en matèria sanitària a la zona. L'equipament està plantejat justament per descongestionar el Taulí, impulsant una nova instal·lació que rebi pacients vallesans per evitar que tot es concentri a Sabadell. De moment, però, la qüestió continua sense grans canvis ni calendari, tal com va manifestar la mateixa Pané en la seva visita.

Render de l`hospital Ernest Lluch

Cedida

"No s'han cedit els espais per al nou hospital. S'ha de modificar el Pla General Urbanístic Metropolità. Hi ha hagut un concurs que s'ha hagut de tornar a convocar per un defecte de forma", va especificar sobre l'escenari actual. En aquest context, Pané va recordar que està novament en fase de concurs obert per part de l'Àrea Metropolitana i s'estan fent els tràmits per la gestió de l'espai. "No tenir pressupostos dificulta molt iniciar temes nous. Quan hi hagi els comptes, es podrà encarregar el pla funcional. A continuació, el projecte executiu i, finalment, la realització de l'obra", va remarcar.

Sobre això, a començament d'any, el Consell Metropolità va aprovar que es tornés a publicar i se sotmetés a informació pública durant 45 dies l’expedient de modificació del Pla General Metropolità (PGM), ja que es va detectar una errada material en el primer període obert -en què 70 persones van presentar al·legacions-. En aquest període l'expedient va estar en exposició pública menys dies hàbils dels marcats per llei.

Tot plegat, doncs, no ens situa en un escenari a les portes d'una resolució imminent i Pané no es va voler mullar sobre hipotètiques dates perquè el terreny encara no està cedit. "Un pla funcional d'un hospital és un any com a mínim. I un projecte executiu un any i mig més. Són obres amb una enginyeria molt complexa. A partir d'aquí, la construcció. Que, per dimensions que preveiem, poden ser uns dos anys i mig o tres". Timings que ens situen, com a mínim, l'any 2030.

Entrebancs burocràtics i de finançament

L'hospital està previst al sector Redosa, a cavall de Cerdanyola, Ripollet i Montcada, i entre la C-58 i l'N-150. Un punt estratègic per unir les diferents localitats que, a més ha d'experimentar una transformació global que inclou nou habitatge i més serveis, a més de canvis en la mobilitat. Tal com va detallar Pané, la idea és que l'activitat de l'Ernest Lluch es despengi directament del Taulí, un fet que, va dir, pot agilitzar alguns processos per a la seva construcció.

Sigui com sigui, la carpeta està sobre la taula des de fa gairebé dues dècades. Entrebancs burocràtics i de finançament, amb canvis polítics en aquest període, han alentit un projecte que havia de viure la col·locació de la primera pedra el 2009. De fet, l’any 2006, l'aleshores consellera de Salut, Marina Geli (PSC), va anunciar la construcció de l'hospital per fer front a una mancança evident al Vallès.

El solar on haurà d`anar l`Ernest Lloc, a l`N-150

Juanma Peláez

L'Ernest Lluch s'havia d'alçar a partir de llavors en una superfície construïda d'uns 37.000 metres quadrats, amb uns 250 llits previstos i diferents especialitats ateses. El gener del 2008 es va signar l’acord amb els quatre alcaldes implicats i, en un primer moment, la intenció era que entrés en funcionament en l'inici de la següent dècada.

Passats quinze anys, i després d'anades i vingudes amb el projecte i els diferents governs de la Generalitat, les obres per a l'equipament continuen en una fase administrativa, prèvia fins a i tot a l'inici dels treballs en l'emplaçament. Caldrà continuar armant-se de paciència.