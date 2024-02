Óscar Cano: “Estic enamorat d’aquest equip, és un plus poder entrenar-lo”

Óscar Cano es mostrava molt satisfet amb la victòria a Zubieta i la feina dels seus homes, sobretot en l’aspecte físic. El tècnic granadí no va estalviar elogis al desplegament de l’equip per sumar tres punts d’or que poden permetre sortir de la zona de descens.

FELICITAT ABSOLUTA: “Aquesta victòria és també de la gent de Sabadell. Hem fet feliç a molta gent amb el nostre esforç. Quan un se sent estimat en un club i una ciutat és més fàcil creure-hi en els objectius, ningú posa pals a les rodes… Vam assumir aquest repte en una situació extremadament delicada, amb gent jove, i és increïble el que estan fent els jugadors. En aquests onze partits hem tingut escenaris de tota mena i sempre han tingut una resposta molt positiva”.

GRAN POSADA EN ESCENA: “L’inici de partit ha estat excel·lent. La nostra posada en escena ha sigut sensacional malgrat que veníem amb baixes importants. La primera mitja hora ha estat meravellosa. Ells no sabien com pressionar-nos, hem trobat espais per sortir, amb l’ocasió clara d’Abde, el gol de Vladys i alguna arribada a través de Marru. Després hem patit la lesió de Raúl Baena i és normal patir davant aquests rivals. A la segona meitat, potser ens ha faltat una mica de paciència per lligar dues o tres passades que ens permetessin córrer als espais. Però quan estàs tan a prop d’una victòria així, és normal que surtin els nervis”.

EXERCICI DE RESISTÈNCIA: “Durant el partit han anat caient més futbolistes i gairebé hem hagut de fer mans i mànigues… Això fa gran aquest equip: independentment de qui estigui al camp, sempre respon. Estic enamorat d’aquest vestidor, ple de gent honrada. Em fa anar a entrenar amb un plus d’il·lusió. Hem fet un exercici de resistència perquè ells, tot i jugar 25 minuts amb un jugador menys, han pressionat i han demostrat ser un filial d’equip de Champions League. Molts d’aquests jugadors faran el salt a l’elit”.

EL PREMI DE VLADYS: “Sento una gran felicitat per a ell. És un futbolista que en la seva posició, fa moltíssimes coses bé, però encara no havia gaudit d’una oportunitat clara de fer gol. Havia sigut més assistent, com el dia Tarazona o Celta Fortuna… Ara ha trobat el premi. Ha tingut pausa per superar el porter, però abans ha demostrat perquè és un davanter en el qual tinc molta fe. És una força sobrenatural, exigeix moltíssim als centrals i afegeix intel·ligència al seu joc. Per això els tècnics ens esforcem perquè té marge de millora per convertir-se en un gran jugador. L’afició vol a Vladys i això no és casual: s’entrega i la gent sap que es deixa la pell en cada partit. També m’agradaria destacar la gran aportació de Sergi Maestre quan ha hagut de sortir en un moment clau. Ha demostrat el seu ofici i el perquè ha jugat en categories superiors”.

Pendents dels ‘tocats’

Antonio Moyano i Álex Gualda no van viatjar, amb molèsties físiques. En el cas del primer, dimarts farà una prova i no es descarta que pugui enfrontar-se al Real Unión el dissabte que ve. Raúl Baena sembla el cas més preocupant perquè te afectar el genoll mentre Carlos Salvador va retirar-se més com a precaució, per evitar una lesió muscular.

Ricard Pujol també va tenir problemes musculars i en aquest cas tot apunta que podria perdre’s algunes jornades. Caldrà esperar les proves de les pròximes hores per conèixer l’abast definitiu d’aquesta llarga llista de jugadors afectats.