Gran victòria del Sabadell a Zubieta que li permet dormir fora del descens (0-1)

Tres punts d’or. El Sabadell, amb un gol de Vladys, n’ha tingut prou per assaltar Zubieta i tornar al camí de la victòria després de les últimes ensopegades a la Nova Creu Alta. El conjunt d’Óscar Cano ha sabut frenar el filial de la Real i ha sabut defensar el seu avantatge en una segona part de pressió local. Esperant els resultats per completar la jornada, els arlequinats dormen aquest dissabte fora del descens.

La baixa d’Antonio Moyano, peça clau en l’esquema ofensiu arlequinat, ha estat la nota més destacada. Tampoc ha viatjat Álex Gualda, tots dos afectats per molèsties físiques, segons ha explicat el club. Óscar Cano ha donat continuïtat a Raúl Baena i ha tornat a confiar en el jove Marc Domènech després d’unes jornades a la suplència.

Partint de la consistència defensiva, el Sabadell ha controlat el partit durant la primera mitja hora de manera impecable. Ordre defensiu, disciplina espartana, solidaritat i un objectiu molt clar: aprofitar la velocitat de Vladys i Marru per fer mal. De fet, en el minut 4 ja han protagonitzat una claríssima oportunitat. Abde s’ha plantat tot sol a l’àrea, però no s’ha atrevit a xutar i la seva cessió a Vladys, curta, ha estat interceptada per un defensa ‘in-extremis’ sota pals. Tot un avís.

Una bona intervenció d’Ortolá, rebutjant per dues vegades les rematades locals, ha precedit el 0-1. De nou ha sorprès el conjunt arlequinat amb una pilota de Marc Domènech a l’espai i aquesta vegada, Vladys, amb serenitat, ha superat la sortida d’Ayesa per marcar a placer el seu primer gol de la temporada. Explosió d’eufòria dels companys i la banqueta.

Amb el 0-1, pas enrere del Sabadell o endavant de la Real B? L’últim quart ha estat de clar domini txuri–urdin i Ortolá ha estat providencial en una rematada a boca de canó de Mariezkurrena. La lesió de Raúl Baena -que podria tenir afectat el genoll- ha desequilibrat el sistema arlequinat. Ha entrat Ricard Pujol per acabar amb defensa de cinc i Carles Salvador més avançat. Ha patit el Sabadell en els últims minuts de la primera meitat, però sense concedir ocasions.

Gran defensa

A la segona part, el Sabadell ha sabut adaptar-se a la situació del partit. Gran defensa i esforç monumental per suportar la pressió asfixiant del filial basc. Carlos Salvador, amb molèsties, ha deixat el seu lloc a Sergi Maestre. L’expulsió del local Eder Garcia ha donat una mica d’aire i el Sabadell ha gaudit d’alguna opció de contracop per sentenciar. No ha estat fi en l’última decisió.

Ha tocat defensar. També ha debutat el jove Jesús Fernández per apuntalar l’eix central. Ortolá s’ha mostrat infranquejable i el conjunt arlequinat ha sabut mantenir el 0-1 que li permet dormir fora del descens, a l’espera dels resultats de Tarazona i Rayo Majadahonda.

FITXA TÈCNICA

Real Sociedad B: Ayesa; Ochieng (Dadie m. 59), Cámara (Peru Rodríguez, m. 28), Beitia, Cantero, Gorrotxategi, Azkune, Agote (Zolo, m. 59), Mariezkurrena (Mikel Rodríguez, m. 59), Mikel Goti i Eder Garcia.

Sabadell: Ortolá; Astals, Pau Resta, Amelibia, Toni Herrero, Carles Salvador (Sergi Maestre, m. 64), Abde, Raúl Baena (Ricard Pujol, m. 40) (Jesús Fernández m. 85), Vladys (Baselga, m. 85), Marc Doménech (Soto, m. 85) i Marru.

Àrbitre: Carlos Fernández Buergo (Comitè asturià). Grogues: Gorrotxategui; Marc Domènech, Astals, Vladys, Carles Salvador, Ricard Pujols, Marru. Vermella: Eder Garcia (m. 65).

Gol: 0-1, minut 24: Vladys.

Incidències: Uns 700 espectadors a la Ciutat Esportiva de Zubieta, amb una cinquantena de seguidors arlequinats.

FOTOS: LLUÍS FRANCO