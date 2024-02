Xavier García (Better Care): “Amb la tecnologia reduïm la mortalitat”

Recentment, la companyia sabadellenca, nascuda l’any 2010 com spin-off del Parc Taulí, Better Care, ha inaugurat la nova seu corporativa, el Better Care Hub, a la ciutat. Dins del pla d’expansió, la biotecnològica es prepara per obrir en els pròxims mesos una filial als Estats Units i tancar el 2024 amb una trentena de nous llocs de treball, fins a arribar als 50 treballadors. “El pla és d’aquí a tres anys situar-nos per sobre els 60 milions de facturació, essent conservadors”, assegura el CEO, Xavier García.

De projecte d’investigació al Taulí a inaugurar un Hub a la ciutat. Al llarg d’aquests catorze anys, hi ha hagut dos factors importants: el primer, i a diferència d’altres solucions tecnològiques que pretenen aplicar una solució en el sector salut, nosaltres vam néixer d’un com a solució adaptada a un problema real dels professionals de la salut. I això fa que fa la nostra solució no tingui problemes en relació amb la protecció de dades, ja que sempre hem treballat fins de l’entorn, seguint les normatives europees de seguretat.

I l’altre factor? A les UCI hi ha centenars d’equips connectats que generen dades, i entre el doctor Lluís Blanch i l’enginyer Bernat Sales s’alien per trobar un programari per treure’n profit de les dades al voltant del pacient UCI. Què passava? Aquestes dades només es feien servir davant el pacient: mirava la pantalla i amb aquella lectura prenia les decisions. Però i abans? I després? És aquí on decideixen treballar amb una eina capaç de recollir informació, de forma agnòstica, independentment del fabricant, per homogeneïtzar-la i d’aquesta manera poder mostrar-la de forma conjunta i gestionar-la de forma retrospectiva, amb indicadors per explotar-la, creuant informació amb totes les preses de decisió.

Mantenir la seu a Sabadell ha estat sempre una prioritat? Sí, i que per molts anys sigui la nostra seu corporativa. És cert, però, que vam tenir molts cants de sirena per anar a Barcelona. Els dos principals hubs ens van venir a buscar, però tot i que no deixa de ser interessant per nosaltres, és un ecosistema molt saturat. Volem crear el triangle Sabadell, l’Hospital Parc Taulí, accionistes de Better Care i amb qui ens uneix una gran relació, i nosaltres. Volem impactar a la ciutat. No és que ens implementem a la ciutat, volem ser part de la ciutat. Volem tenir sinergies més enllà del nostre negoci: gestionar àrees de talent, difondre i promoure entre el jovent carreres tecnològiques, i poder fins i tot col·laborar amb altres impactes que no han de tenir a veure amb el nostre àmbit específic.

El focus continua estan només les UCIS? Hem evolucionat i avui dia som capacos de gestionar totes les dades generades d’un pacient en qualsevol punt del curs assistencial. És a dir: des que un pacient entra a l’àmbulancia ja podem recollir dades en format continui i ja podem ensenyar-la a l’hospital perquè el centre de comandament pugui avaluar amb la gent del transport l’estat del pacient, el tipus d’hospital en funció de la criticitat fins que arriba a planta després d’una operació, per exemple, perquè qualsevol professional que hagi de prendre una decisió sàpiga que ha passat amb aquell pacient. Sembla molt evident però en molts hospitals és impossible, no existeix aquesta transversalitat.

Fins a on es pot escalar el model que plantegeu? En el sentit més ampli de serveis de salut. Sobre la taula hi ha la licitació del model CríticCat d’UCI smart única a Catalunya, que permetrà al Departament de Salut saber en temps real quants pacients hi ha, el nivell de criticitat i amb models predictius quina ocupació de llit hi haurà a quinze dies i a un mes, amb l’objectiu de dimensionar recursos de forma activa. En aquest àmbit, el camp de millora és exponencial. Durant la pandèmia, la majoria d’informació s’enviava per fax, i avui dia la tecnologia ens permet tenir informació gairebé quasi real i prendre decisions molt adequades i preveure necessitats del futur.

Estem davant un canvi de paradigma en el sector de la salut, a l’hora de prendre una decisió? Què prevaldrà: l’experiència o la fiabilitat d’una tecnologia, com la vostra? Sempre haurem de parlar d’eines de suport. Nosaltres, l’únic que plantegem a l’especialista són mètriques, variables, models predictius i anticipar possibles esdeveniments crítics, que han d’ajudar el professional a prendre una decisió amb la seva experiència. No som gaire intervencionistes. En l’espai de salut podríem arribar a tenir el risc que si depenen excessivament de processos automàtics, i fallessin, podria ser que el professional no tingués la capacitat ni preparació per prendre decisions.

Algunes d’aquestes decisions es poden automatitzar? Hi ha decisions de poc valor, que treuen temps, com per exemple, prendre la temperatura. Potser no cal que una persona vagi i la prengui, i que amb un sistema d’infrarojos puguis prendre aquesta temperatura. Aquesta eina ha d’aportar una major qualitat metge-pacient, i que el temps realment sigui entre el metge i el pacient, i no per recollir ni analitzar informació, que això ja ho fan les màquines.

Hi ha alguna evidència clínica de l’aplicació de la vostra tecnologia? Sí. S’estan reduint estances hospitalàries i també la mortalitat, sobretot amb pacients crítics. El fet de prendre decisions el més aviat possibles pot evitar problemes de deteriorament greus, com la ventilació respiratòria: amb els nostres indicadors donem pautes a l’intensivista perquè pugui assegurar la sincronització pacient-respirador i li aporti confort. Si no hi ha confort, el pacient es deteriora, no evoluciona bé i pot arrencar-se el tub, sabent que això incrementa el risc de mortalitat un 50%.

Quin paper haurà de jugar Better Care en el futur de la medicina? Viurem canvis radicals, amb una descentralització del servei. El model ha d’anar cap a una transversalitat, on l’espai de salut sigui al domicili del pacient. Dona beneficis molt grans, a part de l’estalvi de recursos, i assegura una personalització màxima del tractament de les persones. Amb oncologia ja passa: amb càncers de mortalitat del 80%, avui ja la reduïm a la meitat la tassa de moralitat amb estratègies molt personalitzades.

Entrar tard al mercat, què ha suposat? És cert que des d’una perspectiva empresarial s’ha perdut molt temps, però ara anem al mercat amb un producte molt sòlid que volem explotar-lo i ara estem enfocats a arribar al màxim mercat possible amb el mínim temps possible. Tenim una solució validada durant 8-9 anys amb R+D.

I a efectes de resultats econòmics? Només vam presentar pèrdues un any. Els darrers anys hem presentat beneficis, però són beneficis en activació d’R+D, si no encara estaríem en pèrdues d’explotació. Esperem estar-ho aquest any. Enguany hem tancat l’any sobre el milió de vendes i esperem per aquest 2024 superar els sis milions. Els concursos públics van al ritme que van i s’han diferit a aquest any.

En els pròxims anys, per on passa el pla d’expansió? Estem presents a 14 països, la majoria a Europa, entre els quals el Canadà. Aquest segon semestre volem estar presents als Estats Units, que és el nostre principal focus, i de cara al 2025 generar una filial, i posar-nos d’aquí a tres anys per sobre els 60 milions de facturació, essent conservadors. Encara no tenim clar on ubicar-la; si a Boston, on hi ha l’ecosistema tecnològic de salut i fons d’inversions, o a Miami on hi ha molts hospitals i el potencial comercial és molt gran.