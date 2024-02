El Centre de Sabadell suma nous negocis i l’hostaleria guanya pes

Nou de cada deu locals comercials del Centre de Sabadell estan ocupats. Ni la inflació ni els efectes postpandèmia han fet trontollar l’atractiu comercial de la nostra ciutat: cop és més difícil trobar un local disponible, només hi ha 134 locals disponibles als més de 8.530 metres que es recull a l’informe 2023 de l’Observatori dels Centres Urbans i comerç, que analitza altres municipis com Granollers, Mataró o Terrassa.

La nostra ciutat presenta millors resultats que la resta de nuclis urbans analitzats. “El comportament comercial de Sabadell és espectacular, per sobre de la mitjana dels municipis analitzats”, sosté Jordi Obradors, director de l’Observatori i gerent de Sabadell Comerç Centre. Hi ha 25 locals més oberts que durant l’any de la pandèmia.

I és que l’activitat comercial frega el rècord històric, que es va registrar el 2018, amb un 87% de locals que acollien negocis. “L’evolució des de la pandèmia ha estat de creixement sostingut. A Sabadell hi ha un gran dinamisme i quasi plena ocupació”, afegeix. No només estan molt sol·licitats, també hi ha una forta densitat comercial: al centre ens trobem 10,2 locals cada cent metres.

A la resta de municipis, de mitjana, 8,7. “La estat la campanya de Nadal ha tret molta gent al carrer. També ha estat fonamental la remodelació del passeig de la Plaça Major”, destaca la tinenta d’alcaldessa, Montse González. Fonts municipals assenyalen que “el futur museu del tèxtil dinamitzarà la zona”.

Tot i que ha caigut notablement el nombre de persones que transiten els carrers del nucli urbà, ara es fan més compres. Si ho comparem amb el 2019, ara passegen un 22,7% menys de vianants. Tot i que hi ha menys gent al carrer, el nombre de vendes ha crescut un 4,5%. És a dir: ara hi ha menys gent al carrer, però, en canvi, els que surten, compren. “Hi ha moltes gestions automatitzades, i ha caigut el flux de vianants”, destaca el gerent de Comerç Centre. Si l’any 2019 per cada deu persones al carrer es feien 11 compres, ara se’n fan 16.

Sabadell, ciutat gastronòmica

Menys botigues, més serveis i més restauració. L’hostaleria al centre de Sabadell és un sector que, a poc a poc, treu terreny al comerç: tot i que hi ha més botigues (48,1%) que bars i restaurants (20,3%), any rere any la restauració pren locals al comerç. De fet, des del 2018 el nombre de bars i restaurants ha crescut un 2,2% a Sabadell i el pes de la restauració respecte del total està quatre punts per sobre de la mitjana de l’Observatori (16,3%).

De fet, en els darrers cinc anys s’han identificat dues tendències al Centre: d’una banda, l’increment de negocis de restauració i els serveis (+1,8%); i, de l’altra, una lleugera caiguda del comerç –el sector més debilitat–, que s’explicaria a causa de la davallada de botigues de moda i complements.

Així i tot, la davallada de negocis de venda al detall a Sabadell és menys accentuada que la de la mitjana de l’Observatori: des del 2018, el comerç ha caigut un 6,1% i, en canvi, a Sabadell ho ha fet en menor mesura (-4,4%). En contraposició, els negocis vinculats als serveis també creixen respecte al 2018 (+1,3%) i els equipaments es mantenen.

I quins són els negocis estrella? Si mirem una fotografia general del nucli analitzat, veiem que dos de cada deu locals que hi ha al Centre són botigues de moda i complements (roba, calçat, joieria, òptiques, perfumeria…), molt per davant dels comerços d’alimentació (8,5%) o altres botigues (electrònica, basars…, un 7,6%). Pel que fa als serveis, els més habituals són els professionals i tècnics (assessories, gestories, bancs…), que ocupen el 14,7% dels locals del Centre, per davant dels serveis a les persones, que representen un 9,5%.

Alta confiança inversora

No només hi ha un fort interès comercial en el Centre, sinó que la confiança inversora és superior a la resta de municipis. Del total de locals en moviment– obertures, tancaments o canvis de sector–, el balanç és positiu, amb un percentatge superior d’obertures i canvis de negoci(67,9%), deu punts percentuals per sobre de la mitjana de l’Obervatori.

De fet, el Centre de Sabadell pràcticament sempre ha comptat amb xifres superiors a la mitjana. D’altra banda, els negocis són força estables: l’índex de rotació de negocis a Sabadell (5,3%) és inferior a la resta de nuclis analitzats (6,1%). “Les botigues que hi obren tendeixen a consolidar-se, a Sabadell hi ha menys volatilitat”.

Les zones per explotar

La majoria de les zones del Centre presenten una ocupació superior al 90%. És especialment rellevant l’interès que suscita el carrer de les Tres Creus, on pràcticament és impossible trobar un local disponible (97% d’ocupació).

Ara bé, els entorns del mercat Central (87%) i els carrers més allunyats de la milla d’or (78%) tenen més locals buits. Però d’altra banda, ha patit una forta transformació el carrer de Sant Pere– ara una zona de vianants– on s’ha estimulat l’arribada de negocis. “La inversió en l’obra del carrer Sant Pere està donant resultats”, diu Obradors. També la transformació del passeig, on els negocis s’han assentat.