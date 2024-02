Petits comerciants del Centre: “Un copet a l’esquena amb els lloguers estaria bé”

En parlem amb els protagonistes. Els canvis d’hàbits dels consumidors, que cada vegada opten més per fer les compres per internet o a les grans superfícies, o el compromís econòmic de tenir un petit local, que comporta pagar lloguer i impostos, són alguns dels grans maldecaps del petit comerciant.

Pilar Comadran – Botiga de moda Cinnamon

“Tinc una clientela de fa anys, però que ja es va fent gran”, apunta Pilar Comadran, que regenta la botiga de moda Cinnamon, al carrer de Sant Quirze. En aquest sentit, detalla que “costa arribar a nous públics”, que ja tenen uns hàbits de compra diferents. Sobre el carrer, la Pilar admet que “no és dels més saludables quant a comerç”, tot i que agraeix que “el camió de les escombraries ara passa més sovint perquè les escombraries de davant de la botiga semblaven un abocador”. La propietària de la botiga assenyala “els impostos” com un mal endèmic per al petit comerciant. “Trobo que per ser comerç de proximitat ens aclivellen de càrregues econòmiques innecessàries”, diu. “Vens per pagar”, afegeix.

Aina Recordà i Maria Bajona – Botiga d’art i idees Estripa’m

“La salut del comerç, en general, està bé; però la del petit comerç, concretament, està fotuda”, lamenta Maria Bajona, que regenta l’emblemàtica botiga Estripa’m, juntament amb Aina Recordà. Segons detalla Bajona, “ara es prima més l’abundància econòmica que la qualitat” i afegeix que “tot i que l’administració està contenta que formis part d’aquest teixit de petits comerciants, a l’hora de la veritat no veiem cap reconeixement real”. “Necessitaríem un copet a l’esquena, per exemple, amb els lloguers”, manifesta. La fisonomia de la Rambla ha canviat en els darrers anys: “Estem en una avinguda on el 90% són comerços estrangers; i els petits autònoms i hem de fer front a massa pagaments”.

Carolina Flores – Flors i Plantes La Rambla

La botiga Flors i Plantes La Rambla dona color a la gran avinguda sabadellenca del Centre. “Ara, però, m’han tret el permís per treure les plantes a fora, com sempre havia fet”, lamenta Carolina Flores, propietària de l’establiment, que afegeix que “això ajudava bastant a atraure clients curiosos”. Assegura que “són temps complicats” per als negocis petits, que s’han de “reinventar per anar tirant com poden”. Segons Flores, “els diners s’han d’estirar com un xiclet per arribar a pagar tots els impostos que se’ns demana”. La propietària reivindica que “al petit comerç se’ns exigeixen moltes coses” i opina que “ens haurien de posar més facilitats per subsistir”.

Neus Ortigosa – Calçats Acín

Al cor de la Rambla hi ha calçats Acín, que com moltes botigues de sabates, lluita contra el canvi de costums de compra dels consumidors. “La dinàmica ara va més cap a la compra en línia sobretot, i això les sabateries ho notem especialment”, lamenta Neus Ortigosa. “Anem fent, però cada vegada costa una miqueta més”, afegeix. La Neus ha anat veient com diversos establiments propers del barri han anat abaixant la persiana. “La majoria per jubilació i manca de relleu generacional”, explica. Sobre l’ajuda de l’administració, la Neus celebra que l’Ajuntament i Sabadell Comerç Centre fan “bastant campanya per promocionar el petit comerç i així ens fem veure una miqueta més”.

Manuel Alcaide – Botiga de marxandatge El Señor Miyagi

Al carrer de Jesús, a tocar del carrer de Sant Antoni, hi ha la petita botiga de marxandatge de pel·lícules i series El Señor Miyagi. Manuel Alcaide, qui regenta l’establiment, assegura que “les repetides obres d’aquests carrers han fomentat que la gent passi pels carrers de darrere”. “Era un carrer que funcionava i que ara ha decaigut”, lamenta. El seu, és un sector que demana estar actualitzat amb productes del dia a dia i, tot i que assegura que “hi ha molt públic que prefereix venir a la botiga per males experiències amb la compra per internet”, afegeix que “el consumidor ara va més a punts com Barcelona”. El propietari assenyala que “estaria bé rebre ajudes” i que “repercutissin en la nostra economia”. Alcaide calcula que entre lloguer i impostos gasta uns 2.000 euros només per mantenir obert. “Per als petits comerços demanaria ajuda amb els lloguers”, conclou.