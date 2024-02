El curs escolar 2024-2025 començarà un dia més tard a Sabadell

La consellera d’Educació, Anna Simó, ha comunicat aquest dimecres a la mesa sectorial i al Consell Escolar que l’inici del curs escolar serà el 9 de setembre arreu de Catalunya. D’aquesta forma, Educació endarrereix la data d’inici de curs, com li havien demanat diversos membres del Consell Escolar, que plantejaven un marge de cinc dies per preparar-se. El departament sempre havia posat com a condició que el primer dia de curs fos abans de la Diada de Catalunya.

A Sabadell no serà el dia 9 Com ja es va donar a l’inici d’aquest curs, Sabadell no seguirà el mateix calendari que la resta d’escoles catalanes. Al municipi, el curs escolar començarà el dimarts 10 de febrer, ja que el dilluns dia 9 Sabadell celebra el darrer dia de Festa Major. Curiosament, els alumnes sabadellencs aniran a escola i l’endemà tornaran a tenir festa, ja que el dia 11 de setembre és festiu amb motiu de la Diada de Catalunya. El regidor d’Educació, Manual Robles, ha criticat amb duresa la “manca de polítiques clares” que atribueix al Departament d’Educació. “No deixen tranquil ni el calendari de començament de curs. S’ha de dir que d’alguna manera ni un calendari ja canvia dos dies abans i després dos dies després”, ha reblat Robles, que ha afegit, seguidament, que “és una línia erràtica“.