FOTOS | Jordi Turull (Junts) visita l’exposició del Casal Pere Quart

Per commemorar la longevitat de la reivindicació de la Gent de la Plaça, fa uns dies el col·lectiu va inaugurar una exposició al Casal Pere Quart (Rambla, 69) titulada ‘Quatre anys de protesta contra la repressió dels presos, preses i represaliades polítiques i de lluita per la independència’. La mostra està formada per un recull de fotografies, vídeos i material fruit d’aquest període reivindicatiu.

Dimecres al vespre, l’exposició va rebre la visita del Secretari General de Junts, Jordi Turull. Acompanyat d’altres membres del partit en l’àmbit local, com el regidor i portaveu sabadellenc Lluís Matas, l’exconseller va gaudir en primera persona d’una mostra -en col·laboració d’Òmnium Sabadell- que es podrà visitar fins a aquest divendres.