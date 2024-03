El nou índex rebaixa els lloguers de forma notable

El nou índex de preus de referència estatal que posarà en marxa el govern espanyol el 13 de març ja es pot consultar. I permet veure com quedaran els preus dels lloguers a partir d’aleshores quan, a 140 municipis de Catalunya –inclòs Sabadell– es podran limitar les rendes en ser considerades zones tensionades i en les quals els habitants han de fer un esforç econòmic major per accedir a un habitatge. L’índex es diu Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda i es pot consultar al web del ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana. Els grans tenidors, és a dir, propietaris amb 5 o més habitatges, hauran d’adoptar aquest índex per determinar el preu sempre que facin un nou contracte. En canvi, els petits propietaris només l’hauran de tenir en compte si l’habitatge no ha estat llogat abans. Si ja s’està llogant, hauran de mantenir el preu de l’anterior contracte.

Alguns casos

Per exemple, un pis de 80 metres quadrats construïts, a tercera planta amb ascensor i tres dormitoris al carrer de Cató, al barri de Can Rull, es lloga actualment a Idealista per 895 euros al mes. Si no ha estat llogat abans o és d’un gran tenidor, a partir del 13 de març s’haurà de llogar per una forquilla que va dels 457,66 euros als 628,42 euros al mes. És a dir, que l’índex situa el preu entre la gairebé meitat i 267 euros més barat que la renda fixada actualment.

Un altre cas és el d’un pis que s’anuncia “d’obra nova sense mobles”. Està situat al carrer de la Indústria (Centre), té una habitació i 40 metres quadrats construïts. És un primer amb ascensor. Es lloga per 750 euros al mes a Idealista. Segons l’índex, s’hauria de llogar per un barem de 434,75 i 610,62 euros al mes. El fet que tingui l’aparcament inclòs només hi fa sumar entre 4 euros (pel cap baix) i 10 euros (segons la xifra més alta de l’índex).