La Hermandad del Rocío celebra el Dia d’Andalusia

Festa, ball, missa i migas. Aquests han estat els ingredients que ha posat sobre la taula la Hermandad del Rocío per a celebrar un Dia d’Andalusia rodó. I això que al principi semblava que el temporal no ajudaria. La pluja de primera hora del matí ha variat els plans de la Hermandad obligant a traslladar les taules dins de la seva seu. “Quan hem arribat plovia bastant i ho veiem bastant negre. La gent ho ha entès i ha ajudat en tot. Després ens ha sortit el sol i fins i tot hem pogut treure alguna taula a fora”, explica la presidenta Juana Llavero.

Tot i el canvi de plans, la celebració ha començat amb un bon esmorzar on la barbacoa ha estat la protagonista amb més de vint quilos de cansalada, botifarra o botifarra negra, entre d’altres. “Des de les 8 del matí estic aquí i he fet més de 50 quilos de carn. Hem hagut d’improvisar una mica, però estem molt contents per com ha anat”, afirma el Jesús, encarregat de la brasa. Després ha arribat el torn de la missa. Amb la presència de l’alcaldessa Marta Farrés, la cerimònia conduida pel pare Carlos Fuentes Gómez ha estat especialment emotiva.

Farrés ha fet una crida a la germanor i a la unió entre els pobles andalusos i catalans. En la mateixa línia s’ha mostrat la presidenta Llavero. “Ha estat molt maco i emotiu. L’alcaldessa ha estat molt encertada mostrant que entre Andalusia i Catalunya no hi ha discòrdia, només unió. Nosaltres som nascuts al sud, però no ens oblidem d’on estem i també ens considerem d’aquí. Hi ha una sevillana que diu que tinc el cor dividit entre la Moreneta i el Rocío. Ho defineix a la perfecció”, apunta.

Prop de 300 persones per a les migas

Ha estat el punt àlgid abans del dinar. Les migas han aplegat gairebé 300 persones que entre ball i festa han anat gaudint d’un bon menjar. Un dels punts més positius ha estat la presència de gent jove, un dels objectius de la celebració. “Les tradicions sembla que són per gent gran i un dels meus objectius com a presidenta és que d’aquests actes en gaudim tots: grans i petits”, reflexiona Juana Llavero. “Tenim a gent gran, però també a molts joves que són segona o tercera generació a Catalunya i estan gaudint igual. Estem molt contents amb la participació”, afegeix la Conxi, una de les responsables de servir les migas.

Com era d’esperar, no ha faltat tampoc el folklore. Abans del dinar, una cinquantena de persones han estat gaudint de la música i els balls tradicionals andalusos en un espai habilitat davant la seu. En general, una jornada rodona per a la Hermandad del Rocío que ens ha deixat una gran mostra de l’esperit andalús molt present a la nostra ciutat. Una gran festa i una gran celebració.

