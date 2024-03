L’Ajuntament de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), el Consorci del Parc de la Serralada de Marina i el Seprona (Servei de Protecció de la Naturalesa) duen a terme aquest matí un dispositiu per eliminar un nou conjunt de barraques al voltant del riu Besòs.

Es tracta d’un espai on recentment hi ha aparegut runa i construccions i on s’ha decidit actuar per evitar que s’acabi utilitzant amb diverses funcions, des de residència fins activitats relacionades amb l’economia submergida.

Es preveu que l’actuació, que ha començat aquest dilluns a primera hora del matí, s’allargui durant tota la jornada o fins i tot diversos dies. Dues persones van morir en aquesta zona al gener de 2022 intoxicades pel fum d’un braser.