Què et sembla que es donin productes menstruals reutilitzables?

Blanca Vallhonrat: “Que sigui gratuït ajudarà que molta gent ho provi”

La sabadellenca Blanca Vallhonrat creu donar productes menstruals reutilitzables “està molt bé” perquè suposa múltiples avenços. D’una banda, opina que “a nivell de residus és un canvi bèstia”, i creu que “el fet que sigui gratuït convencerà molta gent perquè ho provi”.

Una altra cosa que valora positivament de la iniciativa és que “moltes persones que fins ara no hi tenien accés, ara no només ho tindran accessible sinó que serà de forma gratuïta”. En el seu cas, explica que havia provat la copa menstrual, però “aquesta iniciativa farà que conegui un altre mètode”. L’únic ‘però’ que posa al projecte és si es donaran productes menstruals reutilitzables de forma periòdica, cada cert nombre de mesos o anys, tenint en compte el desgast que puguin tenir fins a arribar al final de la seva vida útil.

Aina Torres: “Normalment són bastant cars”

En el cas de la veïna Aina Torres la mesura està “molt bé perquè normalment els productes menstruals reutilitzables són bastant cars”, i creu que això frena el seu ús. Si bé explica que tenen un preu més alt d’entrada, a llarg termini opina que compensen.

Torres valora positivament que s’ofereixin tres tipus de productes dels quals la persona menstruant en pot triar un, entre una copa, unes calces o dues compreses de tela. Això, explica, ajudarà a donar a conèixer les diferents possibilitats, si bé proposa que, almenys el primer cop, s’hauria de donar una unitat de cada tipus perquè cada persona les pogués provar i decidir quina prefereix.

Ester Blanque: “Em sembla molt bé, ens estalviarem molts diners”

Des del punt de vista econòmic, aquesta mesura és molt benvinguda per la sabadellenca Ester Blanque. “Em sembla molt bé, ens estalviarem molts diners”, va opinar ahir dilluns després de recollir el producte menstrual que va escollir en una farmàcia local. Sense els productes reutilitzables cada mes es gastava “molts diners” comprant-ne d’un sol ús.

Blanque creu, però, que la mesura “és discriminatòria cap als homes perquè a les dones ens donen una cosa gratuïta i a ells no”. I també pensa en persones que tinguin altres necessitats com pèrdues d’orina i no tenen aquesta ajuda.