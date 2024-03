Sabadell revisa si té edificis com el de l’incendi de València

L’Ajuntament de Sabadell comença a revisar edificis que puguin tenir el mateix risc d’incendi que el de la torre de València. Un equip de l’àrea d’Urbanisme s’ha desplaçat a un bloc de pisos de cinc plantes de l’avinguda Can Bordoll, 2, al barri de Torre-romeu. L’edifici va ser construït per la mateixa promotora que el de València, FBEX, segons han informat els veïns i ha confirmat el consistori al Diari.

La tragèdia de València està sota investigació. Tot apunta que una de les claus de la propagació del foc va ser la composició de la seva façana ventilada: la cara exterior estava feta de dues capes d’alumini amb polietilè, altament inflamable, a l’interior.

Aquesta és la primera inspecció preventiva que es farà i n’hi haurà més. Els tècnics no actuaran a discreció, sinó que es tindran en compte diferents factors de risc: edificis de cinc plantes o més, amb façana ventilada, i es filtrarà segons els materials i l’antiguitat de l’immoble, amb l’objectiu de comprovar si tenen les característiques de l’edifici incendiat. “Estem estudiant si hi ha més blocs a investigar”, indiquen des del Departament d’Urbanisme.

El Govern de la Generalitat ha anunciat la creació d’un grup de treball per identificar els immobles anteriors al 2006 que puguin tenir el mateix revestiment exterior que el de València. Els ajuntaments no tenen competències en matèria de riscos, però ciutats com Madrid, Barcelona o Oviedo ja han anunciat accions. “Hem decidit fer les inspeccions amb la voluntat de donar més garanties i que tothom estigui tranquil”, explica el tinent d’alcaldessa d’Urbanisme, Adrián Hernández.

Un bloc de Torre-romeu, el primer

El bloc de Torre-romeu es va entregar en plena bombolla immobiliària, el 2007, un any abans que el de València. Tot i que la promotora és la mateixa, els materials constructius són diferents. Té una façana de maons i el que inquieta més els veïns són els acabats d’alumini de les finestres. “A simple vista és el mateix. El revestiment de fora, les plaques d’alumini, s’assemblen molt”, comenta David Ventura, veí del bloc. “No ho sabem del cert, però ens volem quedar de tot tranquils“, exposa. FEBEX va fer fallida l’any 2010, després de la crisi immobiliària.

La inspecció duta a terme pel coordinador adjunt de l’àrea d’Urbanisme i Desenvolupament sostenible ha constatat que no té els elements que tenia l’edifici incendiat: no té façana ventilada i el revestiment és majoritàriament d’obra de fàbrica. “Aquest edifici és d’obra vista i no té un acabat continu sintètic com el de València. La resistència al foc és superior”, indica. La pell de l’edifici “no ofereix cap perill, a priori“, exposa.

La primera revisió és ocular. Caldria desmuntar el revestiment per comprovar quin material hi ha sota l’alumini i com es podria comportar davant del foc. “És una acció recomanable per a tots els edificis d’aquestes característiques si es confirma que els panells van ser la causa de l’incendi de València”, exposa, i insta les comunitats de veïns a contactar amb un expert tècnic per valorar si cal i es pot substituir. “Amb prudència, sense alarmisme”, insisteix.

Quin risc hi ha? I on?

Quants edificis amb materials considerats perillosos hi ha avui dia a Sabadell? L’Ajuntament disposa de dades sobre les llicències urbanístiques, però reconeix que és complicat saber quants n’hi ha i quins són. “No ho tenim en una base de dades, s’ha d’analitzar cas per cas”, explica De Castro.

El Codi Tècnic d’Edificació és la normativa que regula la construcció d’edificis a Espanya des de l’any 2006, amb un règim transitori que es va allargar fins al 2007. Es considera el document bàsic que estableix com procedir en cas d’incendi. Els edificis amb llicència anterior podien tenir façanes amb elements com el polietilè perquè responien a una normativa que data del 1996.

Un de cada cinc habitatges de Sabadell (18,8%) es va construir entre 1996 i 2006, segons dades de la Direcció General del Cadastre. En concret, són 16.967 immobles en 2.123 edificis.

El Llac Center, el precedent

La configuració i el material de les façanes pot jugar a favor o en contra davant un incendi. Fa poc més d’un any, el 7 de febrer del 2023, es va produir un foc a l’edifici del Llac Center, on s’estan fent les obres per construir una residència d’estudiants, que es va poder veure arreu de la ciutat. El foc es va produir a la planta pòdium, que és la que uneix les dues torres d’oficines, i es va propagar ràpidament.

La façana es va cremar en qüestió de minuts i, per sort, no hi havia cap treballador a l’obra en aquell moment. “La façana tenia un revestiment lleuger, amb un aïllant continu, amb algunes similituds al de l’incendi de València”, exposa de Castro.