Els Mossos d’Esquadra han detingut a Montcada i Reixac una persona presumptament vinculada amb la sostracció de material procedent de camions. Els agents van localitzar productes per valor de mig milió d’euros a l’interior d’una nau, entre els quals hi destaquen perfums, cosmètics o càpsules de cafè, entre d’altres. L’home va quedar detingut per la seva presumpta participació en un delicte de receptació. La Unitat d’Investigació de l’Àrea Bàsica Policial de Cerdanyola del Vallès continua les gestions per esbrinar la identitat de les persones que també hi havia a la nau i que en ser alertats van fugir del lloc.

L’actitud sospitosa i erràtica d’un conductor al barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac va alertar una patrulla dels Mossos d’Esquadra que circulava per la zona, i el van seguir. Després de conduir sense sentit, l’home va acabar creuant el vehicle de manera que impedia l’accés dels agents a un dels carrers, motiu pel qual el van aturar per identificar-lo.

El material resta en dipòsit judicial

Durant la intervenció, aquesta persona va alertar altres persones que eren a l’interior d’una nau propera. Davant l’avís, van sortir corrent de la zona i es van dispersar.

A l’interior de la nau els agents van trobar productes de cosmètica, càpsules de cafè i altres objectes que s’han identificat com a material sostret en ruta. Procedirien de robatoris a camions en àrees de servei i d’altres assalts encara per determinar.

Una vegada comptat i valorat orientativament, el valor dels objectes recuperats arriba a uns 480.000 euros. El material presumptament sostret resta en dipòsit judicial.