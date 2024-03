La Sabadell Fira PRO espera més de 6.500 assistents: “La formació professional és el motor del canvi”

Des d’aquest dimecres, dijous i dissabte, la ciutat serà l’epicentre de la formació professional de la comarca, en una nova edició de Sabadell Fira PRO: Formació i Treball, dirigida a persones entre 14 i 67 anys. Enguany, es preveu superar els 6.500 assistents i cobrir més d’un centenar de llocs de treball, de les prop de cinquanta empreses presents durant l’esdeveniment. Així mateix, hi haurà diverses desenes de centres educatius de Sabadell i de la resta de municipis de la comarca on es podrà conèixer de primera mà l’oferta formativa.

Aquest matí, des del Centre de Promoció Empresarial de Sabadell, s’ha inaugurat una edició que tindrà per objectiu conèixer les característiques de les ocupacions més rellevants del territori, així com les formacions per accedir-hi i donar resposta a les necessitats de les persones que volen orientar o reorientar el seu futur professional. Per apropar empreses i persones, l‘esdeveniment comptarà amb cinc sectors representants i disset subsectors, més de 130 demostracions d’oficis, així com xerrades sectorials. “Sabadell és un pol d’atracció de formació professionalitzadora. Estem en un moment en què la demanda en aquest sentit està creixent enormement. La formació professional és el motor del canvi del país”, ha assegurat, Manuel Robles, regidor d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell.

Durant la presentació, que ha comptat amb l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; el regidor de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament, Antonio Rodríguez; la diputada presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, Eva Menor; la coordinadora de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, Marcel·lina Bosch; el director del Servei Públic d’Ocupació, Juan José Torres; la directora dels Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental de la Generalitat, Maite Fons; el president executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT) Fabián Mohedano, així com representants del sector empresarial i econòmic de la ciutat, s’ha remarcat la necessitat d’alinear les demandes de les empreses per poder-les traslladar als joves, i alhora, recordar que la formació sempre ha de ser contínua: “Hem de desterrar el concepte sobrequalificació. Si hi ha una disfunció entre el lloc de treball i la persona que l’ocupa, això no és útil per al sistema. Hem de potenciar la formació al llarg de tota la vida”, ha assegurat Torres.

Finalment, Marta Farrés ha assegurat que “és un orgull poder exercir de capitalitat, en una ciutat eminentment industrial que té orgull industrial. Estem encantats amb aquesta fira de formació professional, que alhora té un element disruptiu, com és l’empoderament dels joves, perquè puguin triar, exigir i demanar, perquè al final l’objectiu és prosperar en l’àmbit social i ser feliç”.