Creus que s’han de canviar els noms dels carrers polèmics?

El nomenclàtor local conté noms de carrers que són polèmics per la seva relació amb les dictadures de Primo de Rivera (carrers d’Alfons Sala o Antoni Cusidó) i Francisco Franco (carrers d’Arnella i passatge de Feliu Pla, per exemple), o per la seva vinculació amb el tràfic d’esclaus (Güell i Ferrer i Marquès de Comillas).

“Seria interessant posar noms de dones”

Guillem Gich Cortada opina que “seria interessant revisar els noms del nomenclàtor així com intentar posar noms de dones i visibilitzar més els col·lectius invisibilitzats”. Això permetria substituir alguns noms per alguns altres “i eliminar tots els feixistes”. “Queda molt camí per recórrer”, considera, i aplaudeix com un bon primer pas els canvis efectuats el 2019.

“Hi ha gent que ho mereix més”



Veí del carrer del Marquès de Comillas, Ricard Figueras creu que “s’haurien de canviar noms com aquest perquè segur que hi ha gent que ho mereix”. El sabadellenc creu que si el Marquès de Comillas era traficant d’esclaus segur que es pot revisar el nom del carrer. Figueras aposta perquè Antoni Farrés doni nom a algun carrer i que l’administració ajudi a facilitar els tràmits.

“Estem en una altra època, altres temps”

La veïna María Alcaraz Benavides afirma que alguns noms del nomenclàtor “s’haurien de revisar” perquè “estem en una altra època, són altres temps i gràcies a Déu hem canviat”. Alcaraz aposta per donar visibilitat a altres col·lectius no reconeguts ara al nomenclàtor i no veu que això suposi un problema administratiu per als veïns: “si s’ha de canviar, es canvia i no passa res”.

“Si he de canviar els papers, malament”

La comerciant Mireia Duran, al carrer del Marquès de Comillas, opina que “si canvien el nom i no em genera una despesa, m’és igual. Però si he de començar a canviar tots els papers del negoci, malament”. “No em canvio ni el meu nom!”, reconeix, tot i que el voldria catalanitzar però no acaba de fer els tràmits. Tot i estar a favor de fer canvis, li molesta que això afecti la butxaca.