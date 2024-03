Afectacions a la línia R4 de Rodalies per una incidència

Nou matí d’incidències a la xarxa ferroviària que connecta Sabadell. Les línies R4 i R12 estan patint afectacions des de l’inici del servei per una incidència a l’estació de Manresa, segons ha informat Renfe. Això obliga a circular en via única al pas per aquesta estació.

En concret estan afectats els trens de l’R4 amb origen o destinació Manresa i serveis de l’R12, que han de fer transbordament fins o des de Calaf. S’ha establert un servei alternatiu per carretera. Tècnics d’Adif estan treballant en la resolució de la incidència.

Una incidència a l’estació de Manresa obliga a circular en via única al pas per aquesta estació. Tècnics d’Adif estan treballant en la seva resolució. Aquesta incidència afecta els trens de la línia amb origen o destinació Manresa. — R4 Rodalies 🤖 (@rod4cat) March 7, 2024

Aquesta setmana, la consellera de Territori, Ester Capella, ha demanat a l’Estat espanyol que inverteixi urgentment en el manteniment de la línia R4 de Rodalies per evitar esllavissades com la que diumenge hi va haver a Vacarisses.

Si bé el tram de l’R4 inicialment queda fora de l’acord amb el govern espanyol per al traspàs integral de Rodalies, la consellera demana incloure’l per assumir-ne la gestió i garantir un millor manteniment.