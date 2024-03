La consellera de Territori, Ester Capella, demana a l’Estat espanyol que inverteixi urgentment en el manteniment de la línia R4 de Rodalies per evitar esllavissades com la que diumenge hi va haver a Vacarisses (Vallès Occidental). En una visita al municipi dos dies després del descarrilament d’un tren a causa del despreniment de roques, Capella ha denunciat una “falta d’inversions històriques” i ha acusat l’executiu estatal d’opacitat respecte a les actuacions fetes: “No sabem què inverteixen ni de quina manera ho fan”. Si bé el tram de l’R4 inicialment queda fora de l’acord amb el govern espanyol per al traspàs integral de Rodalies, la consellera ha demanat incloure’l per assumir-ne la gestió i garantir un millor manteniment.

“Reclamem a Adif i Renfe que facin les inversions que toquen sense esperar que passin coses”, ha asseverat Capella, que ha criticat que “fa quasi un any” que l’estat espanyol no detalla a la Generalitat quins diners destina a les infraestructures catalanes.

Incloure l’R4 al traspàs de Rodalies

La consellera ha assegurat que l’explicació de les esllavissades que acumula l’R4 és una “manca d’inversió històrica” que, ha apuntat, s’estén al conjunt de la xarxa ferroviària “tant pel que fa al manteniment de les vies, com de les estacions, les tanques o els canyissars que dificulten l’entrada dels bombers quan hi ha un incendi”.

“Han de tenir en compte que estem parlant de la seguretat de les persones usuàries dels trens”, ha afegit la consellera, que ha remarcat que si la Generalitat fos la titular de la via, ja hauria actuat per evitar noves esllavissades.

En aquest sentit, tant Capella com el secretari d’Infraestructures Marc Sanglas han assegurat que la Generalitat demanarà al govern espanyol incloure l’R4 al traspàs integral de Rodalies. La consellera ha assegurat que això els permetria “estudiar cada tram de via” per fer-hi les actuacions necessàries.

A l’espera que avancin les negociacions i es materialitzi aquest traspàs, però, la consellera ha demanat que sigui el govern espanyol qui assumeixi les responsabilitats de la infraestructura: “De moment tenen l’obligació de garantir que els trens funcionin i circulin en condicions òptimes”.

El Departament ha traslladat al govern espanyol la reclamació sobre l’R4 en una carta que Sanglas ha enviat al president d’ADIF, en la qual també li demana que informi “amb caràcter urgent i detallat” sobre les causes del descarrilament de diumenge.

Al seu torn, l’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, ha agraït la visita de Capella dos dies després de l’incident i ha tornat a demanar a l’estat espanyol que executi inversions a la zona. “Fa anys que estem avisant dels riscos”, ha subratllat Masana, que ha lamentat que ADIF no hagi contactat amb el govern local dos dies després del descarrilament.

Masana ha augurat que si la titularitat fos de la Generalitat “hi hauria una gestió més propera i millor” i ha dit que, mentre el traspàs no arribi, “Adif i Renfe han de fer el manteniment necessari”.