Descarrila un tren de la línia R4 de Rodalies a Vacarisses

Aquest matí, una esllavissada ha provocat el descarrilament del primer eix d’un tren de la línia R4 de Rodalies. El fet ha succeït a tres quarts de vuit del matí al tram de via que separa Vacarisses i Castellbell i el Vilar. El tren transportava un total de 37 viatgers en una incidència que no ha provocat ferits. Rodalies ha informat que des del succés es circula en via única en el tram afectat.

⚠️A les 07.45, una esllavissada sobre la via entre Vacarisses i Castellbell i el Vilar ha provocat la sortida del primer eix d’un tren de rodalia de Barcelona de la línia R4 . Entre els 37 viatgers del tren Manresa – Sant Vicenç de Calders no s’han registrat ferits. — R4 Rodalies 🤖 (@rod4cat) March 3, 2024