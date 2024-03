Un 71,4% de les noies manifesten tenir por a patir violència sexual en espais públics i d’oci nocturn. És un dels resultats d’un treball realitzat per la infermera d’atenció primària i membre de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) Marta Núñez Sánchez, que analitza les experiències afectives-sexuals en l’adolescència i els factors socioculturals que influeixen en els comportaments dels adolescents que cursen 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat i FP. L’estudi s’ha fet sobre una població d’adolescents d’entre 14 i 18 anys que cursen estudis a l’institut Montserrat Roig de Terrassa i a l’institut Castellarnau de Sabadell –176 joves, en total–. Segons el treball, el 61,5% de les joves diu haver patit tocaments sexuals no desitjats, i el 77,6% relata haver estat víctima de comentaris sexuals o sexistes.

Coincidint amb la setmana del Dia Internacional de la Dona, altres estudis posen de manifest com la violència masclista inherent acaba condicionant el dia a dia de moltes dones. Segons el baròmetre Òmnibus 2023, del Centre d’Estudis d’Opinió, set de cada deu dones tenen por de patir una agressió sexual quan van caminant soles pel carrer de nit. Es tracta d’una de les principals conclusions de la tercera onada de l’enquesta, presentada el passat dimecres. El baròmetre reflecteix que la majoria de les dones, un 52%, afirmen tenir “molta por” d’un atac de caràcter sexual, un percentatge que puja fins a les set de cada deu en la franja dels 18 als 25 anys.

LA PORNOGRAFIA COM A REFERENT

L’informe de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya aborda els patrons de comportament sexual dels adolescents. Segons els resultats, la primera vegada que els joves es topen amb la pornografia és als 7 anys. L’edat mitjana d’inici de consum és als 12 anys.

De fet, Núñez remarca que “un de cada 2 joves entrevistats refereix que la pornografia li dona idees per a les seves experiències sexuals i li agradaria posar en pràctica allò que ha vist”. El 5% dels adolescents de gènere masculí utilitza aplicacions de cites. El 14% dels joves refereix realitzar “sexting”.

La infermera recorda la importància “d’introduir l’educació sexual afectiva a la primària per no arribar tard”. És urgent, apunta, donar eines als petits per afrontar situacions d’assetjament o violència i, sobretot, “una informació sexoafectiva amplia i sana”, imprescindible, diu, en un context marcat per l’accés primerenc i lliure a la pornografia i “la irrupció de la IA”.

Segons el treball, la primera relació sexual amb penetració es dona als 14 anys. Fins a un 16,4% dels nois declaren que han tingut relacions sexuals sense ganes o per compromís, però en el cas de les noies el percentatge arriba a un 57,1%.