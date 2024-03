El CAR de Madrid també porta el nom de l’exatleta Carme Valero

Només dues setmanes després de l’homenatge que va servir per oficialitzar el nom de Carme Valero a la Pista Coberta de Catalunya, ara s’ha repetit la història amb el Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Madrid, que també ha estat rebatejat amb el nom de la mítica exatleta que va fer tota la seva trajectòria a Sabadell tot i néixer a Castelserás (Terol). Va morir el passat 2 de gener després de patir un vessament cerebral amb només 68 anys.

La ministra d’Educació i Formació Professional i Esports, Pilar Alegria, i el president del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, van encapçalar aquest homenatge, juntament amb familiars de la Carme Valero, a les instal·lacions del CAR de Madrid. “Un dona que va ser un referent i absolutament pionera”, van coincidir.

L’excampiona del món de cros el 1976 i 1977, primera dona a participar en uns Jocs Olímpics a Montreal i millor atleta del segle XX “pot servir d’inspiració per a molts atletes”, va subratllar Pilar Alegria, qui també va destacar els seus valors com a persona: “va ser pionera en moments gens senzills per a les dones esportistes”. Uribes va afegir que “la Carme va deixar empremta en l’atletisme espanyol, va ser una de les grans, única i un referent”.

Les germanes de la Carme, Leonor i Rosa, i la seva filla, la Carme, van agrair l’acte, recordant el suport que sempre li va donar la família i l’equip de persones que van participar en la seva formació com a esportista. Una dona exemplar.