La Pista Coberta d’atletisme de Catalunya ja es diu Carme Valero

En un acte senzill, intens i molt emotiu, la mítica atleta Carme Valero, que va morir el passat 2 de gener, ja dona nom a la Pista Coberta d’atletisme de Catalunya. S’ha aprofitat el Campionat d’Espanya ‘short track‘ sub-18 que es disputa a la instal·lació sabadellenca per celebrar aquest petit homenatge institucional i oficialitzar la nova denominació aprovada en el Ple de l’Ajuntament.

L’expresident de la Joventut Atlètica Sabadell i de la Federació Catalana d’atletisme, Josep Maria Antentas, també gran amic personal de la Carme, s’ha convertit en el mestre de cerimònies davant la presència de l’alcaldessa, Marta Farrés; el director general de l’Esport i activitat física de la Generalitat, Aleix Villatoro; la presidenta de la Federació Catalana i vicepresidenta de l’Espanyola, Mercè Rosich; el president de la Joventut Atlètica Sabadell, Jordi Molins; l’assessor esportiu de la Diputació, Abel García, representants de diferents clubs, com el Club Natació Sabadell, exdirectius, com l’expresident Ricard Rof, i atletes de la J.A. Sabadell, i familiars de la Carme que han viatjat des del seu poble d’origen, Castellserás (Teruel).

Màxima emoció

Un vídeo d’un minut i 40 segons d’una Carme Valero molt joveneta, corrent per les velles pistes de cendra de Sabadell, amb música i cançó dels Âmerica (‘A horse with no name‘) ha servit per donar a l’acte un toc de màxima emotivitat. Antentas ha fet un recull de la seva “increïble” trajectòria, que va començar al màxim nivell amb només 17 anys. Dos títols de campiona del Món, el primer amb 20 anys, en una especialitat, el cros, que va dominar de manera indiscutible. Va afegir dades impressionants, com els 25 títols d’Espanya o els 15 rècords estatals i el fet de convertir-se en la primera atleta espanyola a participar en uns Jocs Olímpics a Montreal‘ 76.

També ha destacat la seva vinculació amb la ciutat d’ençà que va aterrar a Sabadell sent molt petita. Els entrenaments al Bosc de Can Deu, Togores, La Mola i el riu Ripoll i, lògicament, les Pistes Municipals de Sant Oleguer que ara porten el nom de Josep Molins, el seu gran mentor i pare esportiu. El Pep, com ella sempre deia. També va afegir la seva experiència en el Club Natació Sabadell, sent una excel·lent duatleta i triatleta i vicepresidenta amb Claudi Martí de president.

La considerada millor atleta espanyola del segle XX ens va deixar una frase que l’Antentas ha volgut repetir una vegada més: “Em vaig sentir discriminada, però he gaudit moltíssim fent atletisme”. Una prova de la seva constant lluita per la igualtat de l’esport femení.

L’alcaldessa, Marta Farrés, ha lliurat una placa a la filla, Carme Mellado Valero, i el president de la J.A. Sabadell, Jordi Molins, acompanyat de dues atletes de l’entitat, ha entregat un ram de flors a la que era la seva parella, Albert Figuerola. Els familiars no han pogut evitar l’emoció en el moment de fer-se una foto al davant del mural de l’entrada a la Pista Coberta, on es resumeix qui era la Carme Valero i tota la seva trajectòria. Allà és on figura el seu nom, que perdurarà per sempre en la instal·lació sabadellenca. Sempre estarà en el record.

