Óscar Cano: “Teníem la victòria molt a prop, però no podem mirar enrere”

El tècnic del Centre d’Esports, Óscar Cano, no podia dissimular certa decepció per l’empat davant la Cultural Leonesa, sobretot pel minut en el qual ha arribat el gol visitant. De totes maneres, ha volgut donar valor al punt per l’entitat del rival i ja pensa en la visita a Riazor, especial per a ell.

EMPAT JUST: “Penso que l’1-1 és el resultat més just. La primera part ha estat nostre, amb el gol de Baselga, una bona oportunitat de Vladys i un bon control del partit. Hem fet mèrits per arribar al descans amb avantatge. A la segona, la Cultural ha estat millor. Sense crear clares ocasions, ens ha empès al nostre camp i no hem estat encertats quan hem pogut robar la pilota”.

REGUST AMARG: “Fa mal pel minut en què ha arribat el seu gol, quan teníem la victòria molt a prop. De totes maneres, hem de valorar també el punt sumat perquè al davant teníem un gran equip, el que concedeix menys oportunitats als rivals i tota la temporada està lluitant per les posicions de play-off. Potser li costa generar, però té la pilota molts minuts, et sotmet i això ho fa molt difícil”.

VERSIÓ OPTIMISTA: “No crec que ens afecti aquest empat. Continuem fora del descens, tenim un punt més i no ens podem permetre el luxe de mirar enrere. Es tracta d’assolir l’objectiu i ara ja hem de pensar que el dissabte tindrem una nova oportunitat de sumar. Sabem que Riazor serà un camp complicat, però el Sabadell ha demostrat que pot competir contra qualsevol”.

LA GRAN LLUITA: “Ja ho vaig dir fa temps, tots els equips de la zona baixa tenen opcions de salvar-se i ho demostren els resultats de cada jornada. El Teruel és un bon exemple, fa unes jornades la reacció del Tarazona o la nostra dinàmica mateixa. Prefereixo que hi hagi el màxim nombre d’equips implicats perquè això pot abaratir la permanència i no caldrà arribar als 49 o 50 punts. Això no es decidirà fins a l’última jornada”.

APOSTA DE BASELGA: “Podíem trobar espais per les bandes i fer centrades, i per això he volgut situar dos homes amb capacitat per rematar com Vladys i Baselga. Han tingut dues bones ocasions a la primera part i una ha estat gol. Tampoc té un gran mèrit alinear Baselga perquè és un gran davanter de la categoria. No ha tingut sort amb les lesions i ara espero que pugui tenir continuïtat. També estic content pel retorn d’altres jugadors com Carles Salvador o Moyano, que ja han gaudit de minuts”.

RETORN PERSONAL A RIAZOR: “Jo soc un detall insignificant en la gran història del Deportivo. Estem parlant d’un club que ha estat campió de lliga, semifinalista de la Champions i per allà han passat entrenadors i jugadors històrics. Qui soc jo? Ningú en un gegant d’aquesta dimensió. Aniré amb la intenció de sumar els tres punts i després li desitjaré tota la sort. Jugarem contra el campió del grup, estic segur que li sobraran jornades”.

Baselga : “Em donarà confiança”

A títol personal, Marcos Baselga va viure una gran alegria amb la seva titularitat i el seu tercer gol de la temporada, deixant enrere les dues lesions musculars.

SENSACIÓ AGREDOLÇA: “Tenia moltes ganes d’ajudar l’equip des de l’inici després de la recaiguda de la lesió muscular. El gol sempre dona confiança i ara el que vull és tenir la continuïtat que necessita qualsevol jugador. Estic content per això, però queda una sensació agredolça per l’empat en el minut 85. Ha estat una llàstima no poder aguantar l’1-0. De totes maneres, hem sumat i cal continuar”.

AMB LA MENTALITAT DEL CELTA FORTUNA: “La situació a la zona baixa és molt igualada i ningú es pot relaxar. Hem d’anar a Riazor amb la mateixa mentalitat que vam jugar contra el Celta Fortuna, que tothom deia que era el millor equip del grup. Podem competir, no podem sortir amb por a ningú”.