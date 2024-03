Oberta la sol·licitud d’ajudes per al pagament del lloguer per a joves

La Generalitat ha obert una nova convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús per a joves fins a 35 anys. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins al 12 d’abril a les 15 h. Les peticions no s’atorgaran per ordre d’arribada i es podran obtenir entre 20 i 250 euros mensuals per habitatge. Es pot accedir al tràmit a través d’aquest enllaç.

Qui pot demanar l’ajuda?

Les persones que tinguin fins a 35 anys –l’edat de 35 anys inclosa en data 26/02/2024 que és quan es va publicar la convocatòria– i siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús i que sigui el seu habitatge habitual i permanent a Catalunya i que compleixin els requisits de la convocatòria. Cal estar al corrent del pagament del lloguer. No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Quins requisits hi ha?

La renda bruta anual del sol·licitant no pot superar els 24.301,58 euros, que equivalen a 3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de l’any 2022.

L’import màxim del lloguer contractat no pot superar els 950 euros mensuals en el cas dels habitatges de Sabadell, així com els de la resta de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental). Si es té llogada una habitació, no pot superar els 450 euros al mes.

Cal estar empadronat a l’habitatge?

Sí. Cal ser titular del contracte de lloguer o cessió d’ús de l’habitatge o habitació, viure-hi de forma permanent durant tot el període pel qual es concedeix l’ajut i estar-hi empadronat.

Quina quantitat es pot rebre?

El mínim són 20 euros i, el màxim, 250 euros per habitatge. Segons el percentatge que comporti anualment el pagament del lloguer respecte als ingressos del sol·licitant, s’atorgarà una quantia o una altra:

20% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

30% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.

40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

Durant quant de temps es cobra la subvenció?

L’ajuda es dona per un període d’un any. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de l’any de la convocatòria i la data en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds, l’import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l’any de la convocatòria.

Què passa si canvio d’habitatge?

En el termini màxim de 15 dies és obligatori comunicar qualsevol canvi que pugui donar lloc a modificar la quantia de la subvenció concedida. La comunicació s’ha de fer mitjançant un escrit que ho expliqui i adjuntant còpia del nou contracte de lloguer. Es pot enviar des de l’Àrea Privada del web de la Generalitat si la sol·licitud s’ha fet de forma telemàtica; via petició genèrica, o bé de forma presencial a l’oficina local d’habitatge, Vimusa (c. Blasco de Garay, 17).

Com puc demanar l’ajuda?

Les sol·licituds es poden presentar electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. També a l’empresa municipal d’habitatge, Vimusa, situada al carrer de Blasco de Garay, 17 (Centre).

Quina documentació he de presentar?

DNI, certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea o NIE i targeta d’identitat d’estranger (TIE)

Certificat de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència

Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral

Llibre de família, si s’escau

Contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom del sol·licitant

Rebuts de lloguer o cessió corresponents a l’any 2024 al corrent de pagament, ja siguin per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l’administrador de finques

Hi ha ajudes per a majors de 35 anys?

Les persones majors de 65 anys també poden sol·licitar els ajuts destinats a aquest segment de població. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds va del 27 de febrer al 27 de març.

Pròximament, es preveu obrir una convocatòria per a les franges d’edat intermèdies, de 36 a 64 anys, amb una ajuda màxima prevista de 200 euros al mes.