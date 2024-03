Els empresaris de Can Roqueta consideren “imprescindible” la connexió amb l’Ebre

Amb l’aprovació de l’estat de sequera extrema, per part del govern de la Generalitat de Catalunya, el passat 1 de febrer, les indústries situades en aquests municipis, entre els quals Sabadell, es veuen obligades a reduir el 25% del seu consum d’aigua. Davant d’aquest escenari, aquest passat dimarts es va organitzar, al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta Sabadell, una jornada sobre la gestió de l’aigua en el context d’emergència hídrica.

Durant la trobada, el conseller de presidència del Centre Metal·lúrgic, Gabriel Torras, en absència del president de l’Associació d’Empreses i Propietaris del PAE Can Roqueta (AEPCRO), Jaume Llop– va recordar la complicada situació que viu el sector empresarial, després de quatre anys d’adversitats –Covid i encariment preus energètics, entre altres– per, ara, entrar en una sequera de pronòstic incert: “En sortim d’una i n’entrem en una altra. Des del 2008, pràcticament no s’han fet inversions en estructures hídriques, mentre l’ACA acumula una tresoreria de 540 milions d’euros”, va recordar davant els presents, entre els quals, els tinents d’alcaldessa Eloi Cortés i Lluís Matas.

En aquesta línia, Torras va reclamar que “la connexió amb l’Ebre és imprescindible. Cal ser valents. Econòmicament, és assumible, viable tècnicament i en vuit mesos pot estar enllestida. No és just que el sector econòmic pagui les decisions irresponsables de l’administració”, va cloure Torras.

Per la seva part, Cortés va lloar la consciència dels empresaris en l’estalvi de l’aigua i alhora va allargar la mà “a altres administracions per aportar i treballar plegats en aquest repte, que és la sequera, i que ha vingut per quedar-se”. Sobre el suport a l’empresariat, davant aquestes mesures, Matas va afegir que “volem sensibilitzar, informar i donar eines al teixit empresarial per avançar en el camí cap a la competitivitat de la mà de l’eficiència energètica, promovent alhora projectes com el de l’accés d’aigua regenerada a empreses dels polígons Sud-oest i Gràcia Sud, que és gairebé únic a Catalunya”.

La jornada va comptar amb les intervencions del director del Catalan Water Partnership, Xavier Amores, que va tractar les afectacions a les activitats empresarials i els casos d’èxit –Singapur i Califòrnia–; la gestió de la sequera en clau local, de la mà del director general de CASSA, Lluís Jordan, i del tècnic de l’Oficina de l’Aigua de l’Ajuntament, Oriol Ferrer; les mesures per a la millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua a les empreses, a càrrec de Narcís Pi (ABM Consulting), i de Cinthya Villafaña, líder d’equip de l’Oficina Next Generation d’Acció, per parlar sobre els ajuts dels fons europeus per al finançament de projectes d’eficiència hídrica.