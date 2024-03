El Taulí atén mig miler de dones amb endometriosi en un any

El Parc Taulí de Sabadell és referent en l’abordatge d’aquesta malaltia amb una Unitat d’Endometriosi, formada per un equip multidisciplinari de professionals assistencials de diferents especialitats com ginecologia, urologia, cirurgians, radiologia i psicologia. En aquesta unitat s’ofereix una atenció integral i específica per a cada cas. El nombre de visites i consultes ha anat augmentant en els darrers anys, fins a doblar-se. “El 2023 vam fer més de 500, entre primeres visites i de control i seguiment”, explica la Dra. Montserrat Mestre, ginecòloga de la Unitat d’Endometriosi del Parc Taulí.

Aquest increment és la resposta a les campanyes informatives i de conscienciació que s’han fet des del Departament de Salut, indiquen fonts del Taulí. “També pels nous circuits establerts, fem reunions periòdiques amb les professionals de l’atenció primària. Tot això, ha ajudat a fer visible aquesta malaltia. Ara, les noies i les dones consulten més“, assegura la Dra. Laura Costa ginecòloga de la Unitat d’Endometriosi del Parc Taulí.

El malestar emocional també pot afectar a les dones, perquè el dolor que pateixen, en molts casos, pot ser incapacitant. És per això que des de la Unitat d’Endometriosi també se’ls ofereix assessorament.

Què és exactament l’endometriosi?

L’endometriosi és una malaltia ginecològica, inflamatòria, benigna i crònica que afecta al voltant de 190 milions de dones i joves, amb edat reproductiva de tot el món, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Es caracteritza per la implantació i el creixement de teixit endometrial fora de l’úter. Es forma quan aquest endometri no s’expulsa durant les menstruacions. Aleshores, es creen unes adherències, uns teixits en diferents òrgans, que causen un dolor intens.

L’endometriosi és una malaltia difícil de diagnosticar perquè es desconeix l’origen exacte, però les investigacions que s’han fet han revelat que hi ha diferents factors que poden contribuir, com la predisposició genètica.