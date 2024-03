L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès assegura que treballa per implementar mesures urgents a les escoles públiques del municipi per fer front als mesos més càlids. El consistori respon a les crítiques que la Coordinadora d’Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA), que denuncien la “inoperància” del govern municipal a l’hora de fer intervencions als equipaments escolars. L’executiu local manté que des d’inicis del mandat s’ha reunit amb les direccions de les escoles bressol i els centres d’educació infantil i primària per recollir les necessitats registrades i que ja s’han començat a dur a terme les primeres actuacions.

Les regidories de Serveis Urbans i d’Educació han mantingut reunions amb les direccions dels centres educatius públics, juntament amb els serveis tècnics municipals, que han servit per recollir les necessitats per les condicions de confort que cal fer als patis i les pistes del centres educatius. D’aquí n’han sortit peticions com l’adequació de determinats tendals i altres elements d’ombres, i ja s’han dut a terme algunes accions, com la plantació d’arbres.

Manifestació aquest divendres

“Aquestes trobades amb les parts implicades se segueixen fent actualment, mentre es treballa en el Pla d’acció que elabora l’Ajuntament per concretar la valoració econòmica, la priorització de les mesures més urgents i la licitació de tots els elements necessaris”, detalla el consistori en un comunicat. Es preveu que aquest pròxim estiu ja es pugui gaudir de la implantació de les mesures de climatització i ventilació més urgents a les escoles bressol.

Per la seva banda, les AFA no es mostren satisfetes amb les mesures del govern municipal per fer front a la calor. Reclamen que calen millores als patis per guanyar espais d’ombra, instal·lar sistemes de ventilació o climatització, i integrar els centres dins de la Xarxa Municipal de Refugis Climàtics.

Per tot plegat, han convocat una manifestació per aquest divendres a les 18.00 h que sortirà dels centres educatius en direcció a l’Ajuntament per reclamar que s’actuï de manera urgent.