Duel clau per al filial del CE Sabadell aquest diumenge

Segon contra tercer. El plat fort de la jornada a la Lliga Elit el protagonitzaran el filial del CE Sabadell i la UE Figueres aquest diumenge al Municipal d’Olímpia (12h). Els de Conrad Garcia volen defensar la seva plaça d’ascens davant un equip a l’alça i que es troba tres punts per sota a la taula. El Centre d’Esports acumula tres partits consecutius sense guanyar i ha perdut la gran renda que tenia sobre els seus perseguidors. “Veig a l’equip molt bé. Tenim moltes ganes de revertir la dinàmica. Fins i tot m’ha sorprès la manera en què el vestidor s’ha unit. Com a grup sabem que hi ha capacitat de capgirar una situació que és menys greu del que pot semblar”, afirma el tècnic.

A la primera volta, triomf arlequinat

Al partit de la primera volta, els sabadellencs es van imposar per 1 a 2 amb remuntada inclosa al camp dels gironins. Aquell dia, malgrat la mínima distància, els arlequinats van ser força superiors. “El Figueres no ha canviat gaire des que ens vam enfrontar a ells. Van començar la lliga amb tres derrotes i des d’aleshores només n’han perdut dos. Tenen molta qualitat a la zona d’atac. Són un senyor equip i es mereixen estar a la zona alta”. Malgrat que la segona plaça d’ascens està en joc, Conrad Garcia no vol donar més importància del compte a l’enfrontament del diumenge. “Ens el prenem com un més. M’importa més que l’equip es mostri serè i faci el partit que volem que no pas els punts”, afegeix.

Les darreres setmanes, els arlequinats estan pecant de falta d’efectivitat. La baixa de Marc Marruecos, consolidat als esquemes d’Óscar Cano, s’està notant en aquest tram de temporada. “Notem la baixa perquè és un jugador diferencial que et podia resoldre individualment situacions que col·lectivament no podíem solucionar”. Precisament al mercat d’hivern, Adri González va arribar per suplir els gols de ‘Marru’, però encara no s’ha pogut estrenar. “Portava molts mesos parat i cada vegada està millor. El treball i esforç l’està fent i que entri la pilota al final és secundari”, reflexiona el tècnic.