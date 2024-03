FOTOS | La fira internacional del vermut i l’aperitiu triomfa a Sabadell

Sabadell s’ha engalanat aquest cap de setmana per a acollir per primera vegada la fira internacional del vermut i l’aperitiu ‘VadeVermut’. Amb nombroses parades i ‘foodtrucks’, l’ambient a la Fira Sabadell ha estat immillorable. “Veient l’afluència que hi havia a Barcelona, teníem alguns dubtes sobre com funcionaria a Sabadell. La veritat és que ens ha sorprès. Està sent un gran èxit”, afirmava un paradista.

Els assistents han pogut tastar des d’hamburgueses, patates o entrepans fins a embotits, croquetes o empanades. Tot això mentre gaudien d’una cervesa artesanal o del gran protagonista de la fira: el vermut. Marques catalanes, espanyoles i fins i tot alemanyes, australianes i italianes s’han pogut provar durant el dia. Acompanyat de música en directe per a amenitzar la jornada, les parades han presentat un gran aspecte en tot moment. La fira s’allargarà fins a les 23h d’avui dissabte i demà estarà oberta al públic de les 11h fins a les 20h.

FOTOS: DAVID CHAO