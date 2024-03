Els Ballesteros acullen 650 persones a les ‘migas’

L’Agrupació Andalusa dels Ballesteros ha celebrat les seves tradicionals ‘migas’ cordoveses amb unes xifres de rècord. Durant la jornada, més de 650 persones han gaudit del dinar de germanor a l’esplanada de la font de Can Rull. “Fins i tot el temps ha acompanyat. Estem molt satisfets i contents de com ha anat”, explica el president Joaquín Lesmes. Per a ell i la resta d’organitzadors la feina ha començat ben d’hora. “Des de les vuit del matí hem estat muntant i preparant tot. És molta feina i la gent està cansada, però el resultat fa que tot valgui la pena”, afegeix.

Aquest any, la previsió d’assistents ha fet que les quantitats de menjar també superessin tots els registres: s’han utilitzat fins a 220 quilos de pa, 40 de xoriço, 40 de cansalada i 15 d’all i 4 ampolles d’oli amb denominació d’origen a San Sebastián de Los Ballesteros. En total, més de 50 quilos de menjar més que l’any anterior per cobrir les necessitats del gran èxit d’aquest 2024.

A les ‘migas’ hi han assistit representants de la majoria de partits de polítics de la ciutat, però l’ambient ha estat familiar. De barri. Les taules plenes i la presència de famílies i persones de totes les edats és la principal satisfacció dels organitzadors. “Això és una festa de la convivència, l’alegria i la família. Veure grans i petits gaudint del dinar és una gran recompensa per tot l’esforç que ens comporta organitzar-ho”, afirma Lesmes. La celebració ha acabat després del dinar, amb música i balls per a tots els assistents. Una gran jornada per als Ballesteros.

FOTOS: DAVID CHAO