Óscar Cano: “L’equip ha fet una primera part sensacional i hem de valorar aquest punt”

El tècnic del Centre d’Esports, Óscar Cano, ha fet una valoració positiva del punt assolit a Riazor tot i que el gol de l’empat del Deportivo hagi arribat gairebé en el minut 90. Ha volgut destacar la gran feina dels seus homes davant un gran rival.

ANÀLISI PARTIT: “La primera part nostra ha estat sensacional. L’equip ha competit molt bé. Hem pogut marcar i després, ells han d’apretar perquè tenen jugadors de superior categoria i molt de talent. L’errada del penal de Lucas ens ha donat una vida extra que el gol de Barbero ens ha tret al final. Honestament, penso que l’empat ha estat just, però pel minut que ha arribat queda un mal regust. De totes maneres, cal valorar-ho tot i sabem que Riazor és un estadi molt difícil i ho dic per experiència. Els rivals els hi costa molt puntuar aquí”.

PLANTEJAMENT PERFECTE: “El partit comença amb un xut al pal de Marc Domènech. Els plantejaments ja ho sabem: quan puntues sonen molt bé i sinó, ens busquen defectes. L’equip, globalment, ha estat sensacional. Els centrals, la primera línia de pressió… No he deixat maniobrar els jugadors amb més poder de desequilibri i hem pogut anar al descans amb avantatge. S’ha competit molt bé. Ens hem sentit sòlids i insisteixo que el punt és molt valuós”.

SETGE A LA SEGONA PART: “Quan ells perden la pilota, lluiten per recuperar-la amb rapidesa. La idea era fer mal amb Astals per la banda dreta a Balenziaga i Pablo. Que no hagués de fer grans recorreguts defensius i tenir millors opcions d’atac. Ha sortit bé. També sabíem del bon moment de Mella i havíem d’impedir una línia de passada amb la feina de Toni Herrero i Moyano. Tenen molta qualitat i és difícil de suportar tants minuts el seu setge”.

MOYANO I BASELGA: “Necessitem tots els jugadors perquè es genera una competència interna interessant per a l’entrenador. Només Amelibia està de baixa. Ara Baselga ha tornat a caure, té mala sort amb les lesions. Esperem que no sigui greu”.

SITUACIÓ A LA TAULA: “Continuo dient que la gent del vestidor està fent una feina de bojos perquè estàvem enfonsats amb 7 punts i el Sabadell ha estat capaç de competir en tots els partits i això em deixa satisfet. És millor estar fora del descens, és clar, però encara passaran moltes coses d’aquí a final de lliga. Hi haurà alts i baixos i el meu objectiu és que l’equip estigui sencer i continuï competit a aquest gran nivell”.

REBUDA DEPORTIVO: “No tinc cap retret cap al Deportivo ni cap a la seva afició per molt que hagin cantat contra mi. Sé el que pateix aquesta afició perquè haurien d’estar en una categoria superior. Els desitjo el millor a partir d’ara”.