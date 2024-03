El Sabadell deixa escapar una nova gran oportunitat davant l’Arenteiro (0-1)

No hi ha manera. Cada vegada que el Sabadell té una oportunitat de distanciar-se de la zona de descens, falla. Els resultats anteriors al partit havien estat molt favorables, però el conjunt arlequinat s’ha vist sorprès per un bon Arenteiro i s’ha mostrat negat davant la porteria. Una greu ensopegada que deixa el Sabadell encara fora del perill, a l’espera d’altres marcadors de la jornada.

Sense sorpreses. Óscar Cano ha confiat en l’onze més habitual amb l’absència obligada de David Astals per acumulació de targetes. Calavera s’ha ubicat al carril dretà juntament amb Moyano i Marru ha estat titular. També ha tornat Vladys després de perdre’s el partit de Riazor per sanció.

El partit s’ha convertit en una nova gran oportunitat per distanciar-se de la zona de descens després dels resultats en les hores prèvies. Ha començat bé el Sabadell i en la primera arribada, Vladys ha fregat el gol. L’Arenteiro, però, ha replicat amb una perillosa internada d’Iván Ramos. Al conjunt arlequinat li costava generar, amb massa precipitació i imprecisió en les passades. De totes maneres, Abde, en una acció personal, ha obligat a intervenir el porter Diego Garcia en una bona oportunitat.

Ha estat un miratge perquè l’equip gallec, amb un tracte exquisit de pilota, s’ha fet l’amo del mig del camp. Ha avisat amb una rematada de cap de Christian Santos per sobre del travesser i en el minut 29, Chacón, tot sol dins de l’àrea, ha rematat dues vegades: Ortolá ha rebutjat la primera i res ha pogut fer en la segona. Gol i gerro d’aigua freda. No estava fi el Sabadell, amb símptomes de nerviosisme i certa ansietat.

Ha estat en el tram final de la primera meitat quan els arlequinats s’han despertat i han tingut els millors moments. Fins i tot han marcat, però el gol de Moyano ha sigut anul·lat per fora de joc, com a mínim discutible. Posteriorment, Marc Domènech, que no s’ha atrevit a xutar amb la dreta, i sobretot Vladys, amb una rematada de cap massa centrada que ha trobat la gran resposta de Diego Garcia, han malbaratat les opcions d’empatar abans del descans. Una primera meitat amb més ombres que llums.

Negats

Calia fer un pas endavant a la represa. Així ha estat i, de fet, el Sabadell ha gaudit de dues excel·lents oportunitats per igualar. Moyano no ha encertat en la primera i la segona ha estat desesperant: centrada de Toni Herrero i la pilota ha passat entre tres jugadors de manera increïble davant de la porteria. La Nova Creu Alt no s’ho podia creure. Ha mogut la banqueta més aviat de l’habitual Óscar Cano, fent entrar David Soto per Marru.

Precisament, el cedit per la Ponferradina ha tingut una pilota d’or després d’una errada en la sortida de pilota visitant. Diego Garcia estava fora de l’àrea, però Soto, en lloc d’intentar el xut llunyà amb la porteria buida, ha optat per intentar driblar el porter i ha caigut… S’ha demanat falta i possible expulsió, però la sensació és que no hi ha hagut contacte i s’ha esvaït una nova ocasió. L’Arenteiro, que ha adoptat una actitud molt més conservadora, ha tingut la sentència en un contracop.

Les últimes bales d’Óscar Cano han estat Gualda i Manel Martínez. El tram final s’ha convertit en un setge arlequinat, però molt desordenat. Centrades, arribades, però sense capacitat resolutiva. Una greu ensopegada i gran oportunitat perduda. Així tocarà patir fins al final.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Calavera, Pau Resta, Sergi Maestre, Toni Herrero, Carles Salvador (Gualda , m. 80), Moyano (Nando, m. 64), Marc Domènech, Vladys (Manel, m. 80), Marru (David Soto, m. 54) i Abde.

Arenteiro: Diego Garcia; Jordan Sánchez (Romay, m. 83), Javi Moreno, Novoa, Álvaro Ramón, Esquerdo, Iván Ramos (Álex Cordero, m. 69), Marino (Tiago Rodríguez, m. 69), Christian Santos (Manín, m. 63), Chacón i Pibe (Pol Bueso, m. 83).

Àrbitre: Juan Manuel Gordillo Escamilla (Comitè valencià). Grogues: Esquerdo.

Gol: 0-1, minut 29: Chacón.

Incidències: 3.401 espectadors a la Nova Creu Alta, amb la presència de l’empresari nord-americà Adam Rothstein, màxim accionista del club, a la llotja.

FOTOS: LLUÍS FRANCO