Afectacions al trànsit per les obres d’aprofitament d’aigües del subsol

Sabadell preveu recuperar 1 hm3 d’aigua freàtica l’any i, per això, la setmana que ve començaran obres de canalització per fer-ho possible. L’Ajuntament i Aigües Sabadell han presentat aquest dijous en roda de premsa al consistori el calendari d’actuacions previstes, que comportaran una inversió d’uns 2 milions d’euros, en part subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La previsió és que els treballs durin dos mesos i no comportaran interrupcions en el servei d’aigua potable. I el fruit de les obres es preveu que entri en funcionament l’any que ve, 2025.

Les obres permetran canalitzar i potabilitzar aigües del subsol i recuperar un hectòmetre cúbic d’aigua anualment, una aigua que la ciutat evitarà comprar a Aigües Ter Llobregat (ATLL), igual que la mateixa quantitat que preveu recuperar amb aigua regenerada.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha subratllat que aquestes inversions permetran “reduir la dependència de mitjans supramunicipals i augmentar la resiliència dels recursos municipals” perquè “el que no volem és estar depenent constantment del temps que faci”. Tanmateix, el president d’Aigües Sabadell, Enric Blasco, ha apuntat que vivim en una situació “d’estrès hídric” contínua per la qual cosa les instal·lacions s’han d’adaptar per garantir l’aigua. Blasco ha subratllat que “Sabadell és un exemple i compromís ferm en la lluita contra el canvi climàtic”.



Calendari d’obres

Els primers treballs començaran el pròxim dilluns, 8 d’abril. S’iniciaran a les instal·lacions d’Aigües Sabadell al carrer de Prat de la Riba (a l’alçada del Club Tennis Sabadell) i baixaran fins a la plaça de Catalunya. En aquest cas, les obres comportaran l’ocupació d’un carril per al trànsit rodat del carrer de Prat de la Riba, però el consistori assegura que “en tot moment es garantirà el pas de vehicles en doble sentit”.

A finals d’abril es preveu iniciar una altra part dels treballs. Serà la canalització de les aigües procedents del pou del parc de Catalunya (situat aproximadament on hi ha la cascada), resseguint l’avinguda de Francesc Macià fins al carrer de Prat de la Riba. Mentre durin les obres no es podrà aparcar en aquesta filera de zona blava paral·lela al parc.

El mes de juny es duran a terme les darreres fases del projecte. Una serà la canalització des de la plaça de Catalunya fins a la carretera de Caldes, passant per la ronda de Zamenhof i el carrer de Vilarrúbias, on es connectarà amb la conducció ja existent d’aigües freàtiques.

Amb les actuacions de recuperació de les aigües freàtiques i les procedents de les mines Vinyals, riu Ripoll i pou del parc de Catalunya l’Ajuntament preveu recuperar 2 hm3 d’aigua, l’equivalent al 20% del consum d’aigua de la ciutat, la qual cosa suposarà un estalvi econòmic perquè és aigua que no s’haurà de comprar a l’ATL.