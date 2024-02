Resposta a la sequera a Sabadell: s’ampliarà el circuit d’aigua regenerada per no gastar-ne de potable

L’Ajuntament i Aigües Sabadell ampliaran la xarxa de distribució d’aigües regenerades i freàtiques per reduir el consum de la potable. Les dues parts preveuen invertir més de 2 milions d’euros a la nova xarxa, que es construirà entre aquest any i el 2025. La previsió és que el 20% de l’aigua que s’utilitza a la ciutat cada any sigui regenerada o freàtica. “Volem estar preparats independentment de quina sigui la situació hídrica del país”, ha subratllat l’alcaldessa, Marta Farrés, aquest dijous en roda de premsa des del Teatre Principal, a continuació d’una nova reunió del Comitè de Sequera. Per la seva part, el president d’Aigües Sabadell, Enric Blasco, ha reivindicat que els projectes que ara es duran a terme permetran ampliar l’ús de l’aigua regenerada i freàtica que ja fa anys que es duu a terme amb la col·laboració del consistori i la companyia d’aigües, per la qual cosa assegura que “la col·laboració públicoprivada és excel·lent”.

El nou sistema de distribució de les aigües regenerades i freàtiques permetrà ampliar la capacitat de distribució que es té actualment de l’aigua que s’obté de la depuradora de Sant Pau de Riu-sec i del subsòl. Així, es busca recuperar uns 2hm3 cada any, equivalents a un 20% de l’aigua que es consumeix a la ciutat anualment, que s’utilitzarà per al reg, neteja de carrers, cisternes o processos industrials.

Les obres per ampliar la xarxa d’aigua regenerada i freàtica van començar el passat més de juliol, en què es van iniciar els treballs per portar l’aigua regenerada des de Riu-sec fins al barri de Can Gambús, per connectar així les xarxes sud i nord. Aquestes obres tenen un cost d’1,2 milions d’euros, 1 milió dels quals està subvencionat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). “No és un projecte pensat per la sequera, és estructural”, ha remarcat Farrés.

Producció incrementada un 73%

La depuradora de Sant Pau de Riu-sec va incrementar un 73% la seva producció d’aigua regenerada l’any passat respecte el 2022, la qual cosa li va permetre batre el seu màxim històric. El consistori subratlla que en els darrers temps s’ha fet un “salt exponencial” en aquesta qüestió. El 2023, des d’aquest equipament van sortir 51.380 metres cúbics d’aigua regenerada, equivalents a omplir més de 20 piscines olímpiques o al consum d’aigua de 1.500 veïns de Sabadell durant un any. Aquesta aigua es va distribuir al polígon industrial i comercial de Sant Pau de Riu-sec i als serveis municipals de neteja viària i reg de supervivència dels nous arbres de la ciutat, així com als sectors agrícola i industrial i municipis de l’entorn.

Tant l’ampliació de la xarxa de distribució d’aigua regenerada com el projecte públicoprivat Biotop persegueixen l’objectiu de poder abastir els sistemes de reg del màxim nombre de parcs de la ciutat possibles i que no calgui utilitzar camions cisterna per al reg i també que l’aigua regenerada arribi als polígons industrials. També es podria fer servir, diu l’Ajuntament, a les cisternes dels lavabos d’edificis nous.

Nova potabilitzadora

Les instal·lacions d’Aigües Sabadell de la Serra d’en Camaró incorporaran una nova planta potabilitzadora d’aigua procedent de les mines Marí Vinyals i Ripoll i també les del Parc Catalunya. Es preveu que les obres comencin aquest any i acabin el 2025.

El projecte vol recuperar més aigües freàtiques, procedents de mines i pous, que ara pràcticament només s’utilitzen com a aigua de reg i podria servir per a altres usos com la neteja viària i en indústries. Tractada prèviament, una part d’aquesta aigua es podria incorporar a la xarxa d’aigua potable, la qual cosa permetria reduir la quantitat d’aigua que es compra a Aigües Ter Llobregat (ATL).