Balanç positiu de la dotzena edició de la cursa Corro Contra el Càncer

La dotzena edició de la Corro Contra el Càncer va tenyir de color rosa la ciutat en un nou èxit solidari. Un mes després de la cursa, arriba l’hora de fer balanç. Des de l’organització s’han mostrat molt satisfets amb les xifres assolides i han destacat “l’alegria de la gent en un dia que s’ha de viure com a festiu i serveix per trencar tabús”, explica Aleix Ribell, president de We Run. A l’edició del 2024, en total, més de 1700 van ser els inscrits i es van recaptar 13.075 euros, això suposa un creixement superior al 30% respecte a l’edició de l’any anterior.

A l’acte de cloenda celebrat a l’auditori de l’ESDI, els organitzadors han comentat algunes de les dades més sorprenents i destacables de l’edició d’enguany. Fins a un 49% dels participants ho feien per primera vegada: “això demostra que la feina a les xarxes socials i la promoció feta per corredors i voluntaris és molt bona. Que la meitat dels inscrits siguin nous és una xifra que ens dona molta il·lusió per continuar”, afirma Ribell. Dins aquesta feina de promocionar una cursa, també destaca la informació a través del boca-orella. Segons l’enquesta feta per We Run als participants, un 34% es va assabentar de la cursa a través de familiars o amics.

Durant el temps d’organització i preparació prèvia i, després, a la cursa, més d’un centenar de voluntaris van formar part del procés. Uns voluntaris de “perfils molt diferents” i que “són el gran exemple del que és aquesta cursa: per a tothom”. Entre les xifres exposades, també destaca el 46% d’inscrits que va fer la cursa caminant, deixant clar que no és una carrera competitiva i la gent va a passar-s’ho bé i ajudar en el costat més solidari.

“L’objectiu és arribar als dos mil inscrits”

L’esdeveniment celebrat a l’ESDI també ha comptat amb l’opinió més institucional. La regidora de salut, Sílvia Garcia, ha volgut remarcar “la bona feina feta des de fa tants anys” i ha agraït “als organitzadors i a Sabadell per la resposta i onada de solidaritat”. El creador de la Corro Contra el Càncer, Lluís Domingo, s’ha afegit als elogis: “és molt emotiu veure com ha crescut la iniciativa que vaig iniciar. Estic molt content d’haver-li donat el relleu a We Run perquè la feina ha estat espectacular a tots els nivells”.

De cara a les pròximes edicions, tant l’organitzador com els diferents organismes presents a l’acte de cloenda han demanat de forma unànime “continuar creixent i tenir més difusió”. Com a somnis i metes es troben “arribar als dos mil inscrits” i “continuar omplint els carrers de Sabadell de solidaritat i emoció i ajudar a trencar els tabús d’una malaltia que afecta a tothom”. A l’auditori de l’ESDI, els presents també han gaudit d’un vídeo recopilatori amb algunes de les millors imatges de l’edició. En elles s’ha vist ben palpada l’emotivitat i familiaritat de la cursa.