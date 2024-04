Quant s’apujarà la factura de l’aigua a Sabadell aquest any?

La factura de l’aigua dels veïns de Sabadell encara no inclou l’increment del 33,7% de mitjana aplica Aigua Ter–Llobregat (ATL) des de l’1 de gener d’aquest any. I no ho inclourà fins que el ple aprovi la tarifa de l’aigua, la qual cosa des del Govern es treballa per fer-ho al pròxim plenari, previst per al 29 d’abril. Encara que l’aigua la gestioni Aigües Sabadell mitjançant una concessió, la tarifa l’aprova el ple municipal.

El regidor Eloi Cortés assegura al D.S. que “la voluntat és que això tingui un menor impacte al ciutadà”. Des del consistori s’assegura que s’està treballant amb la companyia d’aigües per veure com es trasllada l’increment a la factura, tenint en compte també el cost de les inversions previstes que també assumeix l’Ajuntament, encara que hi hagi parts subvencionades per l’ACA.

Des de l’1 de gener fins que s’aprovi la nova tarifa de l’aigua, el sobrecost que s’està pagant ara l’està assumint el consistori i no es traslladarà als consumidors perquè no es pot cobrar de forma retroactiva, asseguren fonts municipals. L’increment del 33,7% suposaria que el rebut s’incrementés un euro per persona i mes.

Mesures per fer front a la sequera

Per contrarestar la sequera i l’increment del preu de l’aigua, l’Ajuntament i Aigües Sabadell estan iniciant diverses obres per dependre menys de l’aigua comprada a l’empresa pública Aigua Ter–Llobregat (ATL). Per això, es preveu invertir uns 2 milions d’euros (gairebé el 70% finançats per l’Agència Catalana de l’Aigua, ACA) per, a partir de l’any que ve, recuperar 2 hm3 d’aigua entre regenerada (procedent de la depuradora) i freàtica (de mines i pous), una quantitat que el consistori es vol estalviar de comprar a l’ATL, que aquest 2024 ha pujat el preu de l’aigua un 33,7% de mitjana. Amb aquestes actuacions es vol que el 20% de l’aigua que s’utilitza a la ciutat cada any sigui regenerada o freàtica, segons els usos als quals es destini.

Part d’aquestes obres començaran dilluns que ve, 8 d’abril. Es farà la canalització des de les instal·lacions d’Aigües Sabadell del carrer de Prat de la Riba fins a la plaça de Catalunya. A finals d’abril, es preveu iniciar els treballs de canalització de les aigües del pou del parc de Catalunya, a l’Eix Macià, des de l’alçada de la cascada fins a la plaça de Catalunya.

El mes de juny es començarà a dur a terme la darrera fase del projecte. Serà la canalització des de la plaça de Catalunya fins a la carretera de Caldes, passant per la ronda de Zamenhof i el carrer de Vilarrúbias, on es connectarà amb la conducció ja existent d’aigües freàtiques del Ripoll. En la fase final de les obres també es condicionarà la futura planta potabilitzadora de Serra d’en Camaró per tractar les aigües de les mines Vinyals i del pou del parc de Catalunya.

Paral·lelament, continuen els treballs per portar l’aigua regenerada des de la depuradora de Sant Pau de Riu-sec fins a Can Gambús, per connectar les xarxes sud i nord. S’ha projectat una xarxa per a tota la ciutat per arribar al màxim de parcs, als polígons i fer-la servir als lavabos d’edificis de nou planejament. La intenció és passar de distribuir 51.380 metres cúbics d’aigua regenerada l’any a 1.000.000 de metres cúbics.