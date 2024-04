El perfil dels sabadellencs desocupats

Les dificultats per tornar al mercat laboral a mesura que un es fa gran augmenten. L’any 2014, dues (22,63%) de cada deu persones de la franja d’edat de cinquanta-cinc o més anys estava en situació d’atur, deu anys després, segons les dades del Departament d’Empresa i Treball, la mitjana d’aquest col·lectiu, amb dades de 2023, ha anat creixent progressivament, fins a situar-se deu punts per sobre respecte una dècada enrere (32,68%).

Segons les darreres dades de l’enquesta El talent té edat? 2023, de la Fundació de la patronal de la micro, petita, mitjana empresa de Catalunya, Pimec, el 63,71% de les empreses –la mostra va incloure 390 empreses de diferents sectors d’activitat (primari, indústria i serveis)– no van incorporar a ningú major de cinquanta-cinc anys en els darrers dos anys i gairebé la meitat de les empreses (49,48%) encara no es plantejava la implementació de polítiques concretes per afavorir la contractació de perfils sènior.

Mentre aquesta franja ha estat la que més ha crescut percentualment en la darrera dècada, la franja anterior, la de 45 a 54 anys, ha tingut un comportament totalment oposat: l’any 2014, la mitjana de persones en situació d’atur representaven un 27,02% de les 18.885 persones, mentre que l’any 2023 va disminuir prop de tres punts (2,7%). Malgrat aquesta davallada, en aquesta franja d’edat, aquests dos col·lectius –de 45 a 60 i més anys–, l’any 2014 representaven poc menys de la meitat dels sabadellencs desocupats, mentre que en l’actualitat, segons les darreres de l’informe mensual del mes de febrer d’enguany, de l’Observatori de l’Economia Local, era del 56,29%.

En canvi, qui ha experimentat una evolució positiva, pel que fa al nombre de persones desocupades és la franja de 25 a 44 anys, que ha passat del 44,11%, de l’any 2014, al 35,98%, d’aquest passat mes de febrer, sobre el total de sabadellencs en situació d’atur. Finalment, pel que fa a la franja dels més joves –fins a vint-i-quatre anys– la tendència indica que aquest col·lectiu està trobant dificultats per entrar al mercat laboral, i avui dia el 7,19% es troba en situació d’atur, quan fa deu anys representaven un 6,26%.

Tornar entrar al mercat, encara més difícil

Per sectors, la indústria i la construcció són les que han tingut un millor comportament, amb una tendència clara a la baixa, en relació amb el percentatge d’aturats, durant la darrera dècada. Per exemple, l’any 2014, la mitjana de persones desocupades en el sector industrial representaven un 18,85%, mentre que en l’actualitat, amb dades del febrer d’enguany, representen un 12,80%. Si en l’edat les franges de fins a vint-i-quatre anys i la de 55 i més anys són les que tenen una tendència a l’alça, també succeeix amb el sector serveis, on fa una dècada era el 60,91% i ara és pràcticament el 70% (68,25%), i el col·lectiu de persones sense una ocupació anterior, que ha passat del 5,51% al 9,89%, en deu anys.

Per branques d’activitat, la indústria dedicada a l’alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques són les que han mostrat una millor tendència, en relació amb la mitjana de persones aturades, passant del 8,92% al 6,15%, i el sector de la construcció, del 13,90% al 8,32%. En el sector serveis, activitats com el comerç al detall o les activitats administratives i serveis auxiliars són alguns exemples que han augmentat el seu percentatge sobre el total de persones en situació d’atur.

Segon mes de baixada

D’altra banda, en aquest 2024, l’atur a Sabadell encadena dos mesos de baixada consecutiva, situant en 11.397 persones desocupades, un 0,2% mensual menys respecte del mes de febrer (21 persones aturades menys), essent la millor xifra des del març del 2008, quan aleshores hi havia 9.653 sabadellencs sense feina. Amb les dades del mes de març d’enguany, el comportament de l’atur a la ciutat és millor que el del conjunt del Vallès Occidental (-0,04%). Pel que fa a la variació anual de l’atur a la ciutat és de -0,6%, és a dir, 72 persones aturades menys respecte el mateix període de l’any anterior.