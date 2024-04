Eutime programa dues sessions per conèixer la intel·ligència artificial

La intel·ligència artificial (IA) ha irromput amb força en els darrers mesos en diversos àmbits de les nostres vides. En l’educació, les finances, la salut i en molts altres camps, però sense que generalment hi hagi una base de coneixement que permeti entendre-la i aprofitar-la. Per aquest motiu, l’associació de sèniors Eutime acollirà dues conferències per conèixer aquesta nova tecnologia a càrrec de l’enginyer de Telecomunicacions sabadellenc i director d’Innovació a Smartech Cluster, Agustí Padrós.

En primer lloc, se celebrarà la sessió Desmitificant la IA, dimarts 16 d’abril de 18h a 20 h, a la seu d’Eutime, al carrer de Narcís Giralt, 40 (Centre).

Al cap de dos dies, dijous 18 d’abril, se celebrarà la conferència Juguem amb la IA: Pràctica. En aquest cas, el lloc on es farà és l’Aula d’informàtica del Campus Sabadell de la UAB, al carrer dels Emprius, 2 (Covadonga), en horari de 18h a 20h.

L’accés a les dues conferències és lliure i gratuït. En tot cas, es prega confirmació d’assistència enviant un correu electrònic a [email protected] o trucant al 93 717 28 35.

El president d’Eutime, Joan Rios i Masanell, explica que amb aquestes sessions volen compartir coneixement sobre la intel·ligència artificial perquè “tothom és conscient que aquesta nova tecnologia suposarà un canvi molt important per la humanitat i l’hem de conèixer”. El sabadellenc afegeix que, si bé fa anys que s’utilitza per a algunes qüestions, la IA “cada vegada ha anat avançant més amb els seus avantatges i inconvenients. És una realitat que la tecnologia que va avançant i no es pot deixar de banda”.

La formació contínua de les persones grans és la marca d’identitat d’aquesta associació, que també preveu continuar els cursos de formació digital per a sèniors i manteniment de la salut dels sèniors.

Què és Eutime?

L’Associació Eutime es va fundar el maig de 1996 i és un punt de trobada i formació contínua de pèrits, professors mercantils, diplomats en ciències empresarials i, des del 2010, de les noves promocions de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB. Eutime agrupa antics alumnes de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell, continuadora de l’Escola Oficial de Comerç.