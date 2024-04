Agustí Padrós: “La intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se. No li pots donar l’esquena”

Les llums i les ombres de la intel·ligència artificial seran els temes de conversa i debat en les dues jornades que ha organitzat Eutime per aprofundir sobre aquesta nova tecnologia. El ponent de les sessions serà el sabadellenc Agustí Padrós, enginyer de Telecomunicacions i director d’Innovació a Smartech Cluster.

Per què és important la intel·ligència artificial? Perquè està a tot arreu, això d’entrada. Que estigui de moda no vol dir que sigui dolent. Han sortit moltes tecnologies al llarg del temps, el tema és que moltes acaben morint i moltes acaben penetrant en la societat, democratitzant-se. Com els mòbils, que no hi eren fa anys; o internet en el seu moment. I tot, òbviament, genera rebuig per part de la societat, sobretot quan són tecnologies sobre les quals a vegades es pensa que poden prendre la feina o hi ha el temor que et puguin suplantar la identitat.

Què volen aconseguir amb aquestes dues sessions? Des d’un punt de vista no tècnic, aterrar què és la intel·ligència artificial i desmitificar-la. Explicar què és, què no és i acabar amb alguns casos d’usos pràctics. Al principi dels 2000, el que estava de moda era tenir una pàgina web. Ara vas al Mobile World Congress i, el que no té IA, queda endarrerit.

Està de moda. Per exemple, quan fa un temps es va posar de moda el metavers, està clar que hi ha certes tecnologies que exploten i després moren. També podria ser el cas del blockchain, sobretot la part més especulativa. Però la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se, és com qualsevol tecnologia nova a la qual no li pots donar l’esquena. Els Estats Units i la Xina empenyen al màxim perquè les empreses privades desenvolupin la intel·ligència artificial –altra cosa és que la IA amb dades nostres sigui d’origen privat i potser no és el millor–, mentre que Europa es dedica a regular.

La IA també serà útil en el dia a dia, com pot ajudar? En tots els aspectes de la vida. La gran revolució de la intel·ligència artificial és que la fas servir sense saber-ho. Quan algú grava una cosa i transcriu automàticament el text, quan utilitzes aplicacions que reconeixen el que hi ha en una fotografia o quan millores una imatge o un text, el corrector ortogràfic, etc. Hi ha un ventall molt ampli d’usos en què ja la fem servir.

Quins són els principals punts forts i febles de la regulació que ha aprovat la Unió Europea? Més enllà de la regulació, el tema sempre ha estat la distinció entre Amèrica i Europa. Europa prohibeix mentre Estats Units i Xina no només incentiven sinó que hi posen diners. A nivell europeu, aquesta normativa determinarà que les dades no puguin acabar a tercers països. Aquesta potser és la gran por que vol evitar la regulació de la IA.

Els organismes públics haurien de desenvolupar intel·ligència artificial o incentivar-ne la recerca i el desenvolupament des dels àmbits públic i privat? En general, el sector públic és molt reactiu al canvi. Ells no necessiten la innovació, ho facin bé, malament o fatal, com Rodalies, seguiran cobrant, perquè el ciutadà és un client fixe. Que un país o un organisme públic sigui líder en innovació és complicat perquè no els hi va la vida ni molt menys. En adopció de tecnologia estan al final de la cua. Un cop s’ha validat un sistema, després voldran obtenir la teva solució mitjançant una licitació.

Com d’important és la petjada mediambiental que té la IA avui dia? A les grans empreses no hi ha res que els obri més els ulls que parlar de sostenibilitat. No sé si per greenwashing o perquè realment s’ho creuen, però els interessa. Una cerca a ChatGPT consumeix deu vegades més que una de Google i les emissions de CO2 que es generen és un tema molt important.